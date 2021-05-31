متطرفون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

اقتحم نحو 50 إسرائيليا متطرفا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة صباح اليوم الإثنين وسط حراسة من شرطة الاحتلال.

ووصل المتطرفون إلى ما يعرف بسطح قبة الصخرة، وأظهرت مقاطع فيديو أداء المستوطنين لصلوات تلمودية خلال جولاتهم في باحات المسجد.

ويكثف المستوطنون اقتحاماتهم في ساعات الصباح لباحات المسجد وتحديدا ما بين السابعة والحادية عشر صباحا، وهو ما بات يعرف فترة الاقتحامات الصباحية.

وكانت قوات الاحتلال قد فتحت الباب مجددا أمام المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى بعد أن توقفت لنحو أسبوعين خلال التصعيد في القدس والعدوان على قطاع غزة.