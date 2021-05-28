والد شهيد فلسطيني: الصواريخ انهالت على ابني وزوجته وأولاده دون إنذار (فيديو)

قال والد الشهيد الفلسطيني رأفت إسماعيل الطناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تمهل ابنه سوى لحظات محدودة قبل أن تنهال الصواريخ على منزله في بيت حانون بقطاع غزة.

وأضاف محمد إسماعيل الطناني في لقاء مع الجزيرة مباشر أن ابنه كان يزوره قبل استشهاده بساعات عدة وأنه أبلغهم أنه ذاهب ليستشهد مع أولاده في منزله.

وتساءل إسماعيل مستنكرًا كيف تحول رأفت وعائلته إلى هدف ضمن بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن إسرائيل تتعمد استهداف الأطفال والشيوخ والنساء في قطاع غزة ليظهروا وكأنهم قد أنجزوا شيئًا.

وأكد إسماعيل أن أبناء الشعب الفلسطيني سيواصلون القيام بمهمتهم كحراس لبيت المقدس وللأقصى الشريف.

واستشهد رأفت وزوجته راوية، التي كانت حاملا، وأبناؤه الأربعة إسماعيل وأمير وأدهم ومحمد إثر قصف منزلهم، ولم يتمكن الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء إلا بعد يوم كامل من القصف.