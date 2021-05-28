الثالث خلال أسبوع.. عرض عسكري لكتائب القسام في غزة (فيديو)

نظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تكريما لعائلات الشهداء الذي سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وهذا هو ثالث عرض عسكري تنظمه “كتائب القسام” لتكريم عائلات الشهداء وللاحتفال بـ”انتصار المقاومة الفلسطينية” بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذي بدأ سريانه بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي.

وشارك المئات من مقاتلي القسام مدينة رفح وهم يحملون الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

صور من حفل تأبين شهداء معركة سيف القدس في مدينة رفح جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/oMVlp18qvB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 28, 2021

كما عرضت “كتائب القسام” أسلحة وصواريخ استخدمتها في الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

عرضت الكتائب صاروخ “عياش 250” خلال الموكب العسكري (رويترز)

(الفرنسية)

مقاتلو كتائب القسام خلال العرض (الفرنسية)

وأكد مشير المصري القيادي في حركة حماس في كلمة خلال الاحتفال على معادلة أن القدس “مركز الصراع وصاعق التفجير وقنبلة الثورات”.

وأشار إلى أن “الاحتلال لم يواجه المقاومة بل قتل الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء”، وحذر إسرائيل من “استمرارها بالانتهاكات بحق القدس والأقصى وقطاع غزة وحي الشيخ جراح (في القدس)”.

بدوره أكد أحد قادة كتائب القسام الميدانيين، والذي لم يكشف عن اسمه، أن “المقاومة بخير وهي قادرة على دك المحتل بالصواريخ لفترات لا يمكن للعدو توقعها، وهي جاهزة للتصدي لأيّ عدوان على مقدساتنا وشعبنا”.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

وفجر 21 مايو الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 امرأة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب.