قطر تعلن تقديم نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة

قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، تقديم نصف مليار دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة المتضرر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وتأتي هذه المنحة لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر على مواجهة التحديات الحياتية التي فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. #قناhttps://t.co/QnRxMPP5Lo pic.twitter.com/eoTgNk3VEV — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 26, 2021

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن عبر تويتر “بتوجيهات أمير البلاد تعلن قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة”.

وأضاف “سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة”.

بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعلن دولة قطر عن تقديم ٥٠٠ مليون دولار دعماً لإعادة إعمار غزة. وسنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 26, 2021

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن هذه المنحة تأتي لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر على مواجهة التحديات الحياتية التي فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، والمساهمة في إعادة إعمار المرافق الخدمية في القطاع لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات.

وهناك لجنة قطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، تتبع وزارة الخارجية برئاسة السفير محمد العمادي، وتقدم أدوارًا كبيرة في تنفيذ مشاريع تخدم أهالي غزة وتخفف من آثار الحصار المفروض عليه منذ سنوات.

وبذلك تكون قطر ثاني دولة عربية تعلن عن تقديم دعم لإعمار قطاع غزة بعد مصر إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وفي 18 مايو/آيار الجاري، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

وفجر الجمعة الماضية، بدأ وقف لإطلاق نار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية قطرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 امرأة، و17 مسنا، بينما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة المئات، خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

كما أسفر العدوان على غزة عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا، وعدد من المصانع والمرافق الاقتصادية، وفق بيانات رسمية.