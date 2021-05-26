بلينكن: مصر شريك “حقيقي وفعال” ساهم في إنهاء حرب غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن مصر “شريك حقيقي وفعال” ساهم في إنهاء حرب غزة.

وقال بلينكن مخاطبا موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة إن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام وأمان.

وأضاف في الكلمة التي جاءت عقب لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن البلدين يعملان “من كثب لبناء شيء إيجابي”.

وقال: “نؤمن بقوة أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بشكل متساوِ العيش في أمان واستقرار، والتمتع بفرص متساوية من الحرية والكرامة”.

وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "تطلعات الشعب الفلسطيني مثل تطلعات الناس في كل مكان: العيش بحرية؛ وأن تُحترم حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في اختيار قادتهم؛ والعيش في أمان؛ والحصول على فرص متساوية لأنفسهم ولأطفالهم؛ وأن يعاملوا بكرامة." https://t.co/WFicuBlQLd pic.twitter.com/7iskWNxWWL — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 26, 2021

وفي السياق نقل بيان للرئاسة المصرية عن السيسي أن “تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفین مجددا إلى طاولة الحوار”.

وأضاف بيان الرئاسة المصرية أنه تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين القاهرة وواشنطن “فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيساً على المبادرة المصرية في هذا الإطار”.

وزار بلينكن القاهرة لعدة ساعات، اليوم الأربعاء، في إطار جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

ووصل بلينكن إلى القاهرة ضمن جولة زار خلالها القدس المحتلة ورام الله، وتوجه إلى الأردن بعد زيارة مصر.

وقال بلينكن في بيان، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستقدم مساعدات قيمتها أكثر من 360 مليون دولار من بينها 38 مليون دولار مساعدات إنسانية، تشمل مساعدة فورية قيمتها 5.5 مليون دولار، ونحو 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

الولايات المتحدة ستبلغ الكونغرس بنيتنا تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية للفلسطينيين في2021. وسنقدم أيضًا 5.5 مليون دولار على الفور كمساعدة في حالات الكوارث لغزة وأكثر من 32 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الطارئة التي تقدمها الأونروا https://t.co/WFicuB4fmD pic.twitter.com/TTLxE9GVrT — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 26, 2021

من جهة أخرى قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفقت في اتصال عبر الفيديو مع السيسي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على “السعي من أجل استئناف المفاوضات السياسية”.

وأرسلت مصر وفدا أمنيا زار إسرائيل وغزة لتعزيز وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين إسرائيل وهو الذي بدأ سريانه في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

وأرسلت مصر مساعدات طبية وغذائية الى قطاع غزة الأسبوع الماضي عن طريق معبر رفح الحدودي كما استقبلت جرحى فلسطينيين في مستشفياتها.

وتعهدت مصر الأسبوع الماضي بتقديم 500 مليون دولار مساعدات لإعادة إعمار غزة مع تكليف شركات مصرية بالقيام بهذه الأعمال.

وقال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، اليوم الأربعاء، إن الحركة ترحب بالجهود العربية والدولية لإعادة إعمار القطاع.

وأضاف أن الحركة ستسهل “المهمة على الجميع وسنحرص أن تكون العملية شفافة ونزيهة، وليكن الجميع متأكدا أننا سنحرص ألا يذهب أي قرش لحماس أو للقسام”.