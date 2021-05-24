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وجه رسالة عبر تطبيق زووم.. إسرائيل تمدد اعتقال الشيخ كمال الخطيب (فيديو)

الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (الجزيرة)
الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (الجزيرة)
24/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202104:19 PM (مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة بأن محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا مددت اليوم الإثنين اعتقال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام أخرى.

وظهر الخطيب خلال الجلسة عبر تطبيق (زووم) صامدًا وطمأن عائلته ومحاميه على صحته. وقال المحامي حسن جبارين موجهًا حديثه للخطيب، إن الاعتقال غير قانوني لأنه تم من دون أمر من المحكمة.

وأضاف أنه سيطالب بالإفراج عنه لهذا السبب، مؤكدًا أن الخطيب معتقل لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

ونظَّم ناشطون وقفة أمام المحكمة تضامنًا مع الخطيب، ورفعوا صورًا ولافتات تندد بالاعتقال، وطالبوا بإطلاق سراحه فورًا.

وكانت نفس المحكمة مددت الخميس الماضي اعتقال القيادي الفلسطيني داخل الخط الأخضر لمدة 4 أيام.

وحينها، نقل موقع (عرب 48) عن محامي الخطيب قوله إن الشبهات التي يثيرها الإسرائيليون ضد موكله تدور حول توليه عضوية “منظمة إرهابية”، وتوليه منصبًا إداريًا أو وظيفيًا فيها، وتشجيع “أفعال إرهابية”.

والخميس، أوضح عمر خمايسة محامي الخطيب، أن “النيابة تحقق مع الشيخ الخطيب بتهم شغل منصب وظيفي في حركة محظورة (الحركة الإسلامية التي تحظرها إسرائيل منذ عام 2015)، والعضوية الفعالة في هذه الحركة، ونشر تدوينات تدعي أنها تدعم ما تسميه العنف”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الخطيب قبل 10 أيام بعد اقتحام منزله في بلدة كفر كنا بالجليل، بزعم تحريضه على المظاهرات ضد الاحتلال.

وجرت عملية اعتقال الخطيب على خلفية مواقفه المعلنة من الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة التي تستهدف المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر

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