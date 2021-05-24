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جيش الاحتلال قصف بيتهم بستة صواريخ.. تعرف على مجزرة أبو حطب في غزة (فيديو)

23/5/2021-|آخر تحديث: 24/5/202101:11 AM (مكة المكرمة)

حكى علاء أبو حطب لقناة الجزيرة مباشر تفاصيل المجزرة التي راح ضحيتها 10 من أفراد عائلته نتيجة لغارات الاحتلال الإسرائيلي على منزل العائلة في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة.

وقال علاء، الناجي الوحيد من المذبحة، إنه خرج من المنزل بعد منتصف الليل بساعة لشراء بعض الحاجيات، لكنه سمع صوت انفجارات ضخمة تهز المكان فتصور أن القصف قد استهدف منزلا مجاورا.

وأضاف أنه تفاجأ بأن المنزل المستهدف هو منزله الذي كانت عائلته داخله.

وأكد علاء للجزيرة مباشر أن الاحتلال لم يوجه رسالة تحذيرية قبل قصف المنزل، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف المنزل بستة صواريخ كان أعنفها هو الأخير.

واستشهد 10 فلسطينيين، بينهم 8 أطفال وسيدتان، من عائلة أبو حطب فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعد أن قصفت طائرات الاحتلال منزل العائلة في مخيم الشاطئ من دون سابق إنذار وهدمت البيت فوق رؤوس ساكنيه.

وتفجرت الأوضاع، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

وفجر 21 مايو الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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