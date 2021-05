بعد حملة لنشطاء.. تراجع كبير لتقييم فيسبوك بسبب سياساته المتعلقة بفلسطين

ذكر تقرير لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية أن تقييم تطبيق فيسبوك على متاجر التطبيقات تراجع بعد حملة بدأها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سياساته بحظر منشورات وحسابات تتحدث عما يحدث في فلسطين.

وقالت الشبكة إن تقييم “فيسبوك” تراجع إلى 2.4 (من 5) على متجر تطبيقات غوغل بلاي فيما تراجع إلى 2.3 على متجر تطبيقات في أبل، بعدما كان تقييمه 4 نجوم قبل بداية الحملة.

ودعا النشطاء إلى تقييم “فيسبوك” بنجمة واحدة فقط مع ترك تعليق يشرح سبب هذا التقييم المنخفض، بعد أن اشتكوا من تقييد فيسبوك وحذفه للمحتوى والحسابات المؤيدة لفلسطين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت الشبكة أن الكثير من المستخدمين تركوا تعليقات تنتقد “محاولات فيسبوك إسكات الصوت الفلسطيني” مع ترك وسم مثل “فلسطين حرة” أو “غزة تحت القصف” باللغة الإنجليزية.

وقالت الشبكة إن شركة فيسبوك تتابع نتائج الحملة بأعلى درجات الجدية، مشيرة إلى أن رسائل داخلية كشفت عن تراجع “ثقة” المستخدمين للتطبيق بسبب إحساسهم بفرض الرقابة عليهم أو إسكاتهم نهائيا.

وأضافت أن شركة أبل رفضت طلب فيسبوك حذف التعليقات السلبية بشأن التطبيق.

وذكرت الشبكة أن فيسبوك حاول أيضا مع غوغل لمعرفة ما إذا كان سيتم حذف التعليقات السلبية بشأن التطبيق، لكن لم تعرف نتائج الاتصال.

وقالت الشبكة إن منظمة “أكسيس ناو” التي تدافع عن الحقوق الرقمية، وثقت عدة امثلة على تقييد تطبيقات مثل “فيسبوك” و “تويتر” و “إنستغرام” لاستخدام وسوم مثل “المسجد الأقصى” وصولا إلى تقييد حسابات مثل الناشطة الأمريكية من أصل فلسطيني مريم البرغوثي.

Making matters worse, social media companies — like FB, Twitter, Instagram, and TikTok — are censoring Palestinians as they face military violence and evictions from their homes.

But why?

As part of our TL;DR series, we explain below 🧵 #SavePalestine #SaveSheikhJarrah #الاقصى pic.twitter.com/4tX9sQQUbo

— Access Now (@accessnow) May 17, 2021