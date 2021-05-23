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“ح نعمرها”.. شباب غزة يطلقون مبادرة لإزالة آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

شباب غزة يدشنون مبادرة لإعادة تعميرها وتنظيفها من آثار العدوان الإسرائيلي (مواقع التواصل)
شباب غزة يدشنون مبادرة لإعادة تعميرها وتنظيفها من آثار العدوان الإسرائيلي (مواقع التواصل)
23/5/2021-|آخر تحديث: 23/5/202108:56 PM (مكة المكرمة)

بدأ شبان وفتيات قطاع غزة، اليوم الأحد، في نفض غبار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لمدة 11 يوما.

وشارك نحو ألف شاب وفتاة في مبادرة نظمتها “بلدية غزة” تحت عنوان “ح نعمرها”، ضمن جهودها لتنظيف شوارع المدينة من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب بأضرار كبير في الأرواح والبنية التحتية.

وانتشر الشبان والفتيات، في المناطق التي دمرتها إسرائيل، حاملين “المكانس”، ونظفوا الأرضيات من الغبار وبقايا الركام، وشاركهم بعض الأطفال في عمليات التنظيف.

وردد المتطوعون عبارة “ح نعمرها” أمام كاميرات وسائل الإعلام.

وقال يحيى السراج رئيس بلدية غزة في بيان “تأتي الحملة بهدف تنظيف شوارع المدينة من آثار العدوان بمشاركة مجتمعية واسعة، وللتأكيد على أن الشعب الفلسطيني قادر على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بسواعد أبنائه وبمشاركة مؤسسات مختلفة من المجتمع المحلي”.

وتابع “انطلاق الحملة اليوم هو نقطة بداية لإزالة آثار ما خلفه العدوان والبدء في إعادة الحياة للمدينة ومرافقها الحيوية بمشاركة جميع فئات المجتمع”.

ولفت إلى أن الحملة تستمر أسبوعاً كاملاً بهدف تنظيف المدينة وشوارعها بشكل أولي وإعادة الحيوية والنشاط للمدينة وإزالة مخلفات العدوان من الأرصفة والطرقات وتسهيل الحركة في المدينة.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري، جرى تنفيذ لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية بعد هجوم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي “الوحشي” عن سقوط 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 امرأة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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