البث الحي
فلسطين|فلسطين

إعلان في “نيويورك تايمز” يهاجم عارضات أزياء أيدن الفلسطينيين ويصفهم بداعمي هولوكوست حماس

صورة للإعلان الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز
صورة للإعلان الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز
23/5/2021-|آخر تحديث: 23/5/202110:44 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإعلان مدفوع الأجر نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، هاجم عارضات الأزياء دوا ليبا والأختين جيجي وبيلا حديد، ووصفهم بالداعمين لهولوكوست جديد تدعو إليه حركة حماس.

وأشار الإعلان إلى المادة السابعة من ميثاق حماس الذي ورد فيه حديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): “لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود”.

ورفضت دوا ليبا ما جاء في إعلان صحيفة نيويورك تايمز، قائلة “إن هذا هو الثمن الذي تدفعه للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني” ضد ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”بتسليم” الإسرائيلية أدانت التمييز والجرائم التي تقوم بها حكومة الاحتلال.

وأكدت تضامنها مع كل الشعوب المقهورة ورفضها لكل أشكال العنصرية.

أما بيلا حديد فنشرت تغريدة السناتور الأمريكي بيرني ساندرز المُنددة بالحديث عن مناهضة السامية تزامناً مع الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، واصفة إياه برئيسها.

وأبدت العارضات وغيرهن من المشاهير في المجتمع الأمريكي تأييدا لحقوق الشعب الفلسطيني وأدانوا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل خلال عدوانها الأخير في قطاع غزة ومدينة القدس والضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من فلسطين

أبو تريكة: القضية الفلسطينية بوصلة الأمة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي أظهر معادن النجوم (فيديو)

محمد أبو تريكة نجم مصر والأهلي السابق (تويتر)

“فخر العرب”.. محرز يرفع علم فلسطين خلال تتويج السيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

محرز يرفع علم فلسطين بعد تتويج فريقه بالدوري (رويترز)

“ح نعمرها”.. شباب غزة يطلقون مبادرة لإزالة آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

شباب غزة يدشنون مبادرة لإعادة تعميرها وتنظيفها من آثار العدوان الإسرائيلي (مواقع التواصل)

عالم بيانات إسرائيلي يقدم خريطة تفاعلية للقصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية (فيديو)

صواريخ المقاومة الفلسطينية غطت أنحاء إسرئيل طوال أيام الحرب (غيتي)
الأكثر قراءة

أسرة مطوّر صواريخ المقاومة بعد استشهاده: على إسرائيل أن تحفظ أسماء أبنائنا جيدًا.. لماذا؟ (فيديو)

البروفيسور جمال الزبدة أستاذ العلوم الهندسية والميكانيكا

اختصرت حكاية صمود غزة.. صورة شرطي مرور “قبل وبعد العدوان” تغزو المنصات (فيديو)

صورة لشرطي مرور في غزة قبل وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير (الجزيرة مباشر)

مصر.. تأييد التحفظ على السفينة الجانحة “إيفر غيفن” والشركة المالكة تحمّل قناة السويس الخطأ

السفينة الجانحة في الجزء الجنوبي من قناة السويس (هيئة قناة السويس)

معتز عبد الفتاح بشأن سد النهضة: بدأت تدق طبول الحرب وسيقع السيناريو الأسوأ (فيديو)

إثيوبيا: لن نوافق أبدًا على الشروط غير المنصفة لمصر والسودان بشأن سد النهضة (أسوشيتد برس)