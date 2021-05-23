إعلان في “نيويورك تايمز” يهاجم عارضات أزياء أيدن الفلسطينيين ويصفهم بداعمي هولوكوست حماس

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإعلان مدفوع الأجر نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، هاجم عارضات الأزياء دوا ليبا والأختين جيجي وبيلا حديد، ووصفهم بالداعمين لهولوكوست جديد تدعو إليه حركة حماس.

وأشار الإعلان إلى المادة السابعة من ميثاق حماس الذي ورد فيه حديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): “لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود”.

this full page ad published in the NYT today??? pic.twitter.com/NGtygtEinD — Matthew (@matthewduchesne) May 22, 2021

ورفضت دوا ليبا ما جاء في إعلان صحيفة نيويورك تايمز، قائلة “إن هذا هو الثمن الذي تدفعه للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني” ضد ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”بتسليم” الإسرائيلية أدانت التمييز والجرائم التي تقوم بها حكومة الاحتلال.

وأكدت تضامنها مع كل الشعوب المقهورة ورفضها لكل أشكال العنصرية.

أما بيلا حديد فنشرت تغريدة السناتور الأمريكي بيرني ساندرز المُنددة بالحديث عن مناهضة السامية تزامناً مع الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، واصفة إياه برئيسها.

وأبدت العارضات وغيرهن من المشاهير في المجتمع الأمريكي تأييدا لحقوق الشعب الفلسطيني وأدانوا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل خلال عدوانها الأخير في قطاع غزة ومدينة القدس والضفة الغربية.