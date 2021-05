إعلان في “نيويورك تايمز” يهاجم عارضات أزياء أيدن الفلسطينيين ويصفهم بداعمي هولوكوست حماس

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإعلان مدفوع الأجر نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، هاجم عارضات الأزياء دوا ليبا والأختين جيجي وبيلا حديد، ووصفهم بالداعمين لهولوكوست جديد تدعو إليه حركة حماس.

وأشار الإعلان إلى المادة السابعة من ميثاق حماس الذي ورد فيه حديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): “لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود”.

