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والدة شهيد بغزة: إن قدمت كل أولادي لن أكون إلا صابرة محتسبة (فيديو)

العدوان الإسرائيلي استهدف المدنيين وأسقط عددا من الشهداء في الأراضي الفلسطينية بينهم أطفال ونساء (غيتي)
العدوان الإسرائيلي استهدف المدنيين وأسقط عددا من الشهداء في الأراضي الفلسطينية بينهم أطفال ونساء (غيتي)
22/5/2021

نشرت وسائل إعلام محلية فلسطينية مقطعا مصورا لوالدة أحد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت سهير حمدان والدة الشهيد منيب محمود حمدان خلال تشييع جثمانه “إن قدمتُ كل أولادي شهـداء لن أكون إلا صابرة محتسبة”.

وبدأت في الثانية من صباح أمس الجمعة، هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المقاومة بوساطة مصرية، وذلك بعد 11 يومًا من العدوان على الأراضي الفلسطينية.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد 248 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً، و39 امرأة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح” (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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