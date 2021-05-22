والدة شهيد بغزة: إن قدمت كل أولادي لن أكون إلا صابرة محتسبة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام محلية فلسطينية مقطعا مصورا لوالدة أحد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت سهير حمدان والدة الشهيد منيب محمود حمدان خلال تشييع جثمانه “إن قدمتُ كل أولادي شهـداء لن أكون إلا صابرة محتسبة”.

وبدأت في الثانية من صباح أمس الجمعة، هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المقاومة بوساطة مصرية، وذلك بعد 11 يومًا من العدوان على الأراضي الفلسطينية.

"إن قدمتُ كل أولادي شــ ــهـداء لن أكون إلا صابرة محتسبة".. تشييع جثمان الشـــ ـــهيد منيب حمدان الذي ارتقى خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة.#فلسطين_تنتصر pic.twitter.com/JuccqiZEKZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2021

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد 248 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً، و39 امرأة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح” (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.