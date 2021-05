“قادرة على حمل 13 قنبلة”.. الكشف عن طائرة “غزة” المسيرة (صور)

كشف الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة بدون طيار أطلق عليها اسم “غزة” تكريماً للفلسطينيين بعد ساعات من سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية لإنهاء 11 يوما من العنف الدامي.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الاسم اختير “لتكون فخرا أبديا لمن يقفون ضد عدوان الصهاينة” حسبما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة “قادرة على حمل 13 قنبلة” والتحليق على ارتفاع يزيد عن 10 آلاف متر بسرعة 350 كلم/س طوال 20 ساعة.

ولا تعترف إيران، العدو اللدود لإسرائيل، بالدولة العبرية، ويعد دعم القضية الفلسطينية أحد أعمدة سياستها الخارجية منذ ثورة 1979.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد الإيراني علي خامنئي دعا الدول الإسلامية، الجمعة، إلى تقديم الدعم للفلسطينيين عسكريا وماليا والمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال خامنئي في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية “على الدول الإسلامية دعم الشعب الفلسطيني بإخلاص عبر السبل العسكرية أو الدعم المالي أو في إعادة إعمار البنية التحتية لغزة”، وحث المسلمين على مطالبة حكوماتهم بدعم الفلسطينيين.

“Gaza” UAV, a surface-to-air missile system dubbed “9-Day” and “Quds” radar system, three strategic military achievements unveiled today by the #IRGC. pic.twitter.com/i1f8ZbZ7Qj

— Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) May 21, 2021