“قادرة على حمل 13 قنبلة”.. الكشف عن طائرة “غزة” المسيرة (صور)

كشف الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة بدون طيار أطلق عليها اسم “غزة” تكريماً للفلسطينيين بعد ساعات من سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية لإنهاء 11 يوما من العنف الدامي.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الاسم اختير “لتكون فخرا أبديا لمن يقفون ضد عدوان الصهاينة” حسبما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة “قادرة على حمل 13 قنبلة” والتحليق على ارتفاع يزيد عن 10 آلاف متر بسرعة 350 كلم/س طوال 20 ساعة.

ولا تعترف إيران، العدو اللدود لإسرائيل، بالدولة العبرية، ويعد دعم القضية الفلسطينية أحد أعمدة سياستها الخارجية منذ ثورة 1979.

بالفيديو .. مشاهد تنشر لأول مرة عن طائرة #غزة المسيرة والإنجازات العسكرية الإيرانية التي ازيحت الستار عنها هذا اليوم#سيف_القدس #فلسطين_تنتصر pic.twitter.com/OQ0xhuf24g — Mehrdad Khalili 🇮🇷 🇵🇸 سيف_القدس# (@m_khalili93) May 21, 2021

ملاحقة نتنياهو قضائيا

في السياق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد الإيراني علي خامنئي دعا الدول الإسلامية، الجمعة، إلى تقديم الدعم للفلسطينيين عسكريا وماليا والمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال خامنئي في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية “على الدول الإسلامية دعم الشعب الفلسطيني بإخلاص عبر السبل العسكرية أو الدعم المالي أو في إعادة إعمار البنية التحتية لغزة”، وحث المسلمين على مطالبة حكوماتهم بدعم الفلسطينيين.

“Gaza” UAV, a surface-to-air missile system dubbed “9-Day” and “Quds” radar system, three strategic military achievements unveiled today by the #IRGC. pic.twitter.com/i1f8ZbZ7Qj — Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) May 21, 2021

وأضاف “يجب ملاحقة كل العناصر المؤثرة في النظام (الإسرائيلي) والمجرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قضائيا من خلال محاكم دولية مستقلة”.

وأشاد قادة من حماس والجهاد الإسلامي بالدعم المالي والعسكري الإيراني لكن طهران نادرا ما أكدت قيامها بإمداد أي أسلحة، لكن قبل عام قال خامنئي إن طهران قلبت ميزان القوة العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين.

طائرة مسيرة إيرانية أطلق عليها اسم “غزة” (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفجر الجمعة، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة الخاضع لحصار الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 15 عاما وفي إسرائيل.

وكان اللواء سلامي قد أشاد، الأربعاء الماضي، “بظهور فلسطين جديدة تقاتل بالصواريخ”، مضيفاً أن إسرائيل بدت “محطمة، كئيبة، فاقدة الثقة بنفسها”.

كما أعرب العميد إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية للحرس، عن دعم الجمهورية الإسلامية للفلسطينيين في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس والقطاع.