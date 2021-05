مؤيدون لفلسطين يغلقون شركة إسرائيلية لإنتاج المسيرات في بريطانيا (فيديو)

تسببت احتجاجات نظمها ناشطون مؤيدون للشعب الفلسطيني في بريطانيا، قبل يومين، في إغلاق مصنع لإنتاج طائرات بدون طيار تمتلكه تل أبيب حتى اليوم الجمعة.

وفي 19 مايو/أيار الجاري، أغلق متظاهرون من “حركة فلسطين”، مبنى شركة “Elbit-Thale Systems” الإسرائيلية في مدينة ليستر (وسط)، الذي تتخذ من إنجلترا مقراً لها.

Leicester comes out in their 100s in solidarity with #PalestineAction and to force the war criminals out! Elbit is not welcome anywhere #ShutElbitDown pic.twitter.com/hxw969LtYK

— Palestine Action (@Pal_action) May 20, 2021