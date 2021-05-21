البث الحي
فلسطين

مؤيدون لفلسطين يغلقون شركة إسرائيلية لإنتاج المسيرات في بريطانيا (فيديو)

متظاهرون رفعوا العلم الفلسطيني على سطح شركة إسرائيلية لإنتاج المسيّرات (مواقع التواصل الاجتماعي)
متظاهرون رفعوا العلم الفلسطيني على سطح شركة إسرائيلية لإنتاج المسيّرات (مواقع التواصل الاجتماعي)
21/5/2021-|آخر تحديث: 22/5/202112:05 AM (مكة المكرمة)

تسببت احتجاجات نظمها ناشطون مؤيدون للشعب الفلسطيني في بريطانيا، قبل يومين، في إغلاق مصنع لإنتاج طائرات بدون طيار تمتلكه تل أبيب حتى اليوم الجمعة.

وفي 19 مايو/أيار الجاري، أغلق متظاهرون من “حركة فلسطين”، مبنى شركة “Elbit-Thale Systems” الإسرائيلية في مدينة ليستر (وسط)، الذي تتخذ من إنجلترا مقراً لها.

وأفاد شهود عيان أن المتظاهرين قيدوا الأبواب الرئيسية للمبنى الشركة بسلاسل حديدية ومنعوا الموظفين من الدخول لمباشرة أعمالهم، ما تسبب في توقف إنتاج الشركة منذ يومين، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأضافوا أن المتظاهرين رفعوا العلم الفلسطيني على سطح المبنى، وخطوا على الجدران باللون الأحمر، في إشارة إلى دماء الأبرياء التي أراقتها إسرائيل، في عدوانها الأخير على الشعب الفلسطيني.

واعتقلت الشرطة شخصًا أراد إعطاء الماء والطعام للمتظاهرين، وتم الإعلان عن إطلاق سراحه لاحقا.

ولم يحدد المتظاهرون سقفا زمنيا لإنهاء الاحتجاج حتى الآن.

وفي أكثر من يوم تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة لندن وعدد من المدن البريطانية، تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما وتوقف فجر اليوم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأسفر عدوان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 69 طفلاً، و40 امرأة و17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من فلسطين

“قادرة على حمل 13 قنبلة”.. الكشف عن طائرة “غزة” المسيرة (صور)

طائرة مسيرة إيرانية أطلق عليها اسم &#34;غزة&#34; (مواقع التواصل الاجتماعي)

موسى أبو مرزوق: قصف المقاومة لتل أبيب جعل أمريكا تهرع للبحث عن هدنة (فيديو)

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق (مواقع التواصل)

صحف أمريكية وبريطانية: تحولات في سياسة واشنطن تجاه فظائع إسرائيل

رجل يبكي بجوار جثث ذويه شهداء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة أبو خطاب في غزة 15 مايو (الأناضول)

ألف موظف في آبل يطالبون إدارة شركتهم بدعم الشعب الفلسطيني

موظفو شركة آبل يريدون من إدراة الشركة موقف علنيا وداعما للحق الفلسطيني (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: استعدادات مقاتلي كتائب القسام داخل الأنفاق خلال معركة “سيف القدس”

مقاتلو كتائب القسام داخل الأنفاق (كتائب القسام)

خالد مشعل: إسرائيل شاخت وانتهت والمعركة فرضت حقائق جديدة (فيديو)

رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل (الجزيرة مباشر)

نيويورك تايمز: هكذا فشلت إسرائيل في اغتيال محمد الضيف مرات عديدة

الضيف خلال رسالة له بثتها كتائب القسام أثناء العدوان الإسرائيلي عام 2014 (كتائب القسام)

أبو عبيدة يحذر إسرائيل: أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون (فيديو)

(الجزيرة)