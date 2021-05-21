مؤيدون لفلسطين يغلقون شركة إسرائيلية لإنتاج المسيرات في بريطانيا (فيديو)

تسببت احتجاجات نظمها ناشطون مؤيدون للشعب الفلسطيني في بريطانيا، قبل يومين، في إغلاق مصنع لإنتاج طائرات بدون طيار تمتلكه تل أبيب حتى اليوم الجمعة.

وفي 19 مايو/أيار الجاري، أغلق متظاهرون من “حركة فلسطين”، مبنى شركة “Elbit-Thale Systems” الإسرائيلية في مدينة ليستر (وسط)، الذي تتخذ من إنجلترا مقراً لها.

Leicester comes out in their 100s in solidarity with #PalestineAction and to force the war criminals out! Elbit is not welcome anywhere #ShutElbitDown pic.twitter.com/hxw969LtYK — Palestine Action (@Pal_action) May 20, 2021

وأفاد شهود عيان أن المتظاهرين قيدوا الأبواب الرئيسية للمبنى الشركة بسلاسل حديدية ومنعوا الموظفين من الدخول لمباشرة أعمالهم، ما تسبب في توقف إنتاج الشركة منذ يومين، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

#Leicester community is coming out on mass to support the #PalestineAction of Israel’s largest arms company — They want to #ShutElbitDown pic.twitter.com/Dt1FlCmU45 — Palestine Action (@Pal_action) May 19, 2021

وأضافوا أن المتظاهرين رفعوا العلم الفلسطيني على سطح المبنى، وخطوا على الجدران باللون الأحمر، في إشارة إلى دماء الأبرياء التي أراقتها إسرائيل، في عدوانها الأخير على الشعب الفلسطيني.

واعتقلت الشرطة شخصًا أراد إعطاء الماء والطعام للمتظاهرين، وتم الإعلان عن إطلاق سراحه لاحقا.

ولم يحدد المتظاهرون سقفا زمنيا لإنهاء الاحتجاج حتى الآن.

وفي أكثر من يوم تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة لندن وعدد من المدن البريطانية، تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما وتوقف فجر اليوم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأسفر عدوان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 69 طفلاً، و40 امرأة و17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.