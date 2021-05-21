جندي إسرائيلي يفرّ هاربا أمام فلسطينيين وسط باحات الأقصى (فيديو)

فر جندي إسرائيلي هاربًا من أمام الفلسطينيين خلال احتفالهم بانتصار فصائل المقاومة الفلسطينية على جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جندي جيش الاحتلال وهو يركض مفزوعا وسط الجموع.

ووقعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مواقع عديدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اليوم الجمعة، بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بين الفلسطينيين إلى 97 خلال المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وذكرت أن الإصابات موزعة كالتالي “8 إصابات بالرصاص الحي، 30 إصابة بالرصاص المطاطي، 56 حالة اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع، 3 إصابات بقنابل الصوت والاعتداء”.

وأوضحت أن من بين الإصابات 23 أصيبوا خلال اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، عقب صلاة الجمعة، منهم 21 أصيبوا بالرصاص المطاطي، واثنان أصيبا بقنبلتي صوت.

شاهد سخرية المصلين في المسجد الأقصى من طريقة ركض جندي احتلالي سمين … ثم مهاجمته من قبل شاب على على درج قبة الصخرة pic.twitter.com/5CB0B86qNn — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 21, 2021

والجمعة، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى واستهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اندلعت مواجهات متفرقة بالضفة الغربية أبرزها على مدخل مدينة بيت لحم، والخليل (جنوب)، وحاجز حوارة جنوبي نابلس (شمال)، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية.

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بعد 11 يوما من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأسفر عدوان الاحتلال الوحشي على الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 69 طفلاً، و40 امرأة، 17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.