قيادي في حماس: الهدنة انتصار للمقاومة ومستعدون للرد على أي خرق (فيديو)

قال أسامة حمدان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اتفاق الهدنة هو انتصار للمقاومة الفلسطينية، مؤكدا استعداد المقاومة للرد على أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب الاحتلال.

وقال حمدان للجزيرة مباشر إن الاتفاق يتضمن وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين سواء في القدس أو في غزة.

وأوضح أن المقاومة أكدت أن قيام الاحتلال بأي تصرف مما فجر الأوضاع في القدس المحتلة سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

وأضاف أن الاحتلال طالب بأن يكون وقف إطلاق النار من جانب المقاومة أولا، لكن المقاومة أصرت على أن يكون الوقف متبادلا ومتزامنا.

وذكر أن إسرائيل حاولت ممارسة ضغوط على المقاومة بتسريب إعلان عن وقف إطلاق أحادي للنار.

وأضاف حمدان أن المقاومة مستعدة للرد فورا على أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب الاحتلال لأنها لا تثق في التزام الاحتلال بالهدنة كما لم يلتزم في السابق بالتهدئة.

ورحب حمدان بدعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لضم حركة حماس في المباحثات غير المباشرة، قائلا إنها خطوة خجولة ومترددة ولكنها في الاتجاه الصحيح.