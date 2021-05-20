في أول اتصال بينهما.. بايدن يبحث مع السيسي وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الاتصال بين الرئيسين “تناول التباحث وتبادل والرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة”.

وأضاف البيان أن السيسي أكد أهمية احتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر بضرورة التوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والطبيعية في اقامة دولته.

وذكر البيان أنه تم التوافق على استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الاجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.

وهذا هو أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره المصري منذ أن تولى بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي السياق، قالت مصادر للجزيرة إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغت الوسيط المصري رسميا عزمها وقف العملية العسكرية في غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من المتوقع أن يقدم نتنياهو للمجلس الوزاري المصغر مقترحا لوقف إطلاق النار من جانب واحد بدءا من الجمعة.

وفيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الخميس، إن هناك تقارير مشجعة عن تحرك نحو وقف لإطلاق النار، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك ضغطا أمريكيا وراء وقف إطلاق النار المرتقب في غزة.

وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في استشهاد 230 فلسطينيا في قطاع غزة، فيما استشهد 29 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أن من بين الشهداء 69 طفلا و39 امرأة.