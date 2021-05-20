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سرايا القدس تنشر فيديو لعملية قصف مواقع في غلاف غزة (فيديو)

20/5/2021-|آخر تحديث: 20/5/202110:44 PM (مكة المكرمة)

نشرت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو لعملية قصف مواقع إسرائيلية في غلاف غزة باستخدام قذائف الهاون.

ولم توضح السرايا المناطق التي استهدفتها بقذائف الهاون، لكنها ذكرت في بيان لها أنها استهدفت عدة مدن وبلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية ومحطات طاقة شمسية خاصة بالمواقع العسكرية وعدد من المستوطنات.

وأضافت أنها استهدفت أيضا مواقع “كرم أبو سالم”  و”أميتاي” و”أفشلوم” و”بني نت” بقذائف الهاون في عملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد أبو علي مصطفي.

وقالت السرايا إن عمليات القصف والاستهداف تأتي ضمن معركة “سيف القدس” التي أعلنتها فصائل المقاومة الفلسطينية ردا على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة وقصف المدنيين في قطاع غزة.

وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي في استشهاد 230 فلسطينيا في قطاع غزة، فيما استشهد 29 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 69 طفلا و39 امرأة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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