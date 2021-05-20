غزة تعلن حصيلة خسائرها جراء العدوان الإسرائيلي

كشفت جهات فلسطينية حجم الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي استمر لأكثر من 10 أيام.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن نحو 17 ألف منزل ووحدة سكنة تضررت من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، إن “عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي بشكل كامل بلغ 1800 وحدة سكنية”.

وأضاف سرحان أن العدوان الإسرائيلي تسبب في نزوح أكثر من 120 ألف مواطن من منازلهم بسبب القصف.

وأوضح أن 50 ألفا من النازحين لجأوا إلى مراكز الإيواء وأن أكثر من 70 ألفا يقيمون لدى أقارب لهم.

وقال المسؤول الفلسطيني إن 66 مدرسة من بينها 46 مدرسة حكومية تعرضت للضرر، كما تم هدم 3 مساجد كليا فيما تعرض نحو 40 مسجدا لأضرار طفيفة، فيما تضررت بكنيسة واحدة من القصف.

وأضاف أن “5 أبراج سكنية كبيرة تتوسط مدينة غزة تعرضت للهدم الكلي، فيما بلغ عدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتدمير 74، تنوعت بين مقرات شرطية ومرافق خدماتية”.

وقدر سرحان “التكلفة المالية لهدم وإزالة المباني المتضررة بنحو 150 مليون دولار قابلة للزيادة حيث أنها تقديرات أولية”.

وأضاف أن هناك حاجة لنحو “350 مليون دولار لإعادة تأهيل قطاع الإسكان الذي تعرض لأضرار وخسائر فادحة خلال الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، خلال هذا العدوان وما سبقه”.

تواصل قوات الاحتلال قصف غزة برا وجوا وبحرا (رويترز)

كما كشف رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي تسبب في نقص كميات المياه المزودة للمنازل بنسبة 50%.

وأشار غنيم في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله بالضفة الغربية أن العدوان الإسرائيلي أضر بالبنى التحتية ومصادر المياه والخطوط الناقلة والشبكات والمضخات والخزانات مما تسبب في نقص كميات المياه.

وحذر من أن محطات التحلية مهددة بالتوقف التام في حال استمرار العدوان.

وأوضح غنيم أن القصف والغارات الإسرائيلية تسببت في تعطل مجموعة كبيرة من آبار المياه الموزعة في عدة محافظات بالقطاع، بعضها بشكل كلي والآخر بشكل جزئي، جراء قطع خطوط الكهرباء.

كما كشفت وزارة الزراعة في غزة عن أن قيمة الأضرار والخسائر الأولية التي تكبدها القطاع الزراعي في القطاع جراء استمرار العدوان بلغت 27 مليون دولار.

وقالت الوزارة في تقرير لها إن طيران “الاحتلال قصف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية وعشرات المنشآت الزراعية، كما استهداف مخازن ومستودعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر”.

وحذرت الوزارة من “كارثة حقيقية” في قطاع الانتاج الحيواني، مشيرة إلى أن “الأعلاف الخاصة بالدواجن والأغنام والأبقار لم تعد تكفي لتغذية الحيوانات، فضلاً عن نفوق كميات كبيرة من الدواجن نتيجة للقصف المباشر للمزارع أو عدم تمكن أصحابها من الوصول إليها”.

وأضافت أن أحد مصانع الأعلاف المحلية ومخزنا للأعلاف تعرضا “لقصف مباشر وبشكل متعمد مما أدى إلى تدمير المصنع والمخزن بشكل كلي”.

وذكر التقرير أن “مربي الأبقار أتلفوا أكثر من 30 ألف لتر من الحليب، وذلك لعدم القدرة على تسويق هذه الكميات أو استخدامها بمعاملات التصنيع”.

وأضاف أن إغلاق المعابر تسبب في خسائر يومية تزيد عن نصف مليون دولار من المنتجات النباتية والأسماك والتي لم يتم تصديرها بشكل يومي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 230 شخصا استشهدوا نتيجة للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما استشهد 29 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأضافت أن من بين الشهداء 69 طفلا و39 امرأة.