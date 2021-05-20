الأونروا: أكثر من 56 ألف فلسطيني لجأوا إلى مدارسنا في قطاع غزة (فيديو)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إن أكثر من 56 ألف فلسطيني لجأوا إلى مدارس الوكالة داخل قطاع غزة هربا من القصف الإسرائيلي.

وقالت ميلينا شاهين، مسؤولة الإعلام في مكتب الأونروا الإقليمي في غزة، لقناة الجزيرة مباشر إن النازحين الفلسطينيين يسكنون الآن في نحو 59 مدرسة تابعة للوكالة في القطاع، الذي يتعرض منذ عدة أيام لقصف جوي وبري وبحري من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مليلينا أن الوكالة أعدت خطة لإعداد 100 مدرسة تابعة لها كملاجئ وقدمت مواقعها وإحداثيتها إلى الجانب الإسرئيلي في محاولة لحماية اللاجئين بداخلها.

وذكرت أن الوكالة تحاول تقديم ما تستطيع للنازحين، موضحة أن المدارس توفر مجرد ملاذ لمن يلجأ إليها ولا توفر الخدمات الأساسية بشكل جيد.

وأشارت إلى النداء العاجل الذي وجهه المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، في وقت سابق الأربعاء، من أجل توفير 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا للسكان المتضررين في قطاع غزة والضفة الغربية والاحتياجات الناتجة عن الوضع الطارئ.

أرقام مفزعة للنازحين تشغل 59 مدرسة تابعة للأونروا في #غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع مع ميلينا شاهين مسؤولة الإعلام في مكتب غزة الإقليمي للأونروا pic.twitter.com/dAc5sIOSFh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2021

وذكر مفوض أونروا أن النداء المذكور يحدد أولويات الاستجابة الفورية للاحتياجات الغذائية والصحية والنفسية والاجتماعية وغيرها بعد القصف المكثف في غزة.

ودعا لازاريني إلى فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني إلى غزة، مشيرا إلى عدم وجود “سبب لمنع وصول المساعدات”.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 227 شهيدا، بينهم 64 طفلًا و38 امرأة و17 مسنا، فيما أصيب 1620 شخصا بجروح متفاوتة.

وفي الضفة الغربية استشهد 27 فلسطينيا وأصيب نحو 4 آلاف برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.