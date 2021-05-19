جندي إسرائيلي يطلق رصاصة على رأس شاب من المسافة صفر في الشيخ جراح (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور لجندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو يطلق الرصاص على رأس أحد الشباب في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ونشر المصور الفلسطيني صالح زغاري مقطع فيديو على حسابه على تطبيق إنستغرام للجندي وهو يعدو نحو الشاب قبل أن يطلق رصاصة مطاطية باتجاه رأسه من المسافة صفر.

كما أظهرت الصور التي نشرها زغاري على حسابه على فيسبوك إصابة الشاب في رأسه.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 227 شهيدا، بينهم 64 طفلًا و38 امرأة و17 مسنا، فيما أصيب 1620 شخصا بجروح متفاوتة.

وفي الضفة الغربية استشهد 27 فلسطينيا وأصيب نحو 4 آلاف برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه سجل أكثر من 1800 حالة اعتقال من قبل قوات الاحتلال خلال التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل الخط الأخضر.

وأوضح النادي في بيان أن أكثر من 900 فلسطيني، اُعتقلوا من الأراضي المحتلة عام 1948، منذ 9 مايو/أيار الجاري، فيما وصل عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس منذ بداية شهر أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 900 حالة.

وأضاف أنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين خاصة داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة بشروط، فيما بقي غالبية المعتقلين من محافظات الضفة الغربية المحتلة.