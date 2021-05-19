استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة وطفلته وزوجته الحامل في غارة إسرائيلية (فيديو)

استشهد فلسطيني من ذوي الإعاقة وطفلته وزوجته الحامل في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وقالت عائلة الشهيد إياد صالحة، 35 عاما، إنه مقعد منذ أكثر من 14 عاما.

وأضافت أن الغارة استهدفت إياد وطفلته، 3 سنوات، وزوجته، 38 عاما، خلال إعدادهم لطعام الغذاء.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشقيق الشهيد إياد الذي تساءل مستنكرا عن السبب وراء قصف منزل شقيقه.

"بأي ذنب قتلوا".. مجزرة ارتكبها الاحتلال في #غزة بحق فلسطيني من ذوي الإعاقة وطفلته وزوجته الحامل pic.twitter.com/c2wvQKM9E3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 19, 2021

ونشر فلسطينيون صورة سابقة للشهيد وهو يحتضن طفلته الشهيدة، قائلين إنهما كانا ضمن “بنك أهداف” الاحتلال.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 227 شهيدا، بينهم 64 طفلًا و38 امرأة و17 مسنا، فيما أصيب 1620 شخصا بجروح متفاوتة.

وفي الضفة الغربية استشهد 27 فلسطينيا وأصيب نحو 4 آلاف برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

✌🇵🇸✌ الشهيد إياد صالحة على كرسيه المتحرك ومعه طفلته الصغيرة.

في لحظات أصبح وأسرته أحد أهداف بنك الأهداف لتستهدفه طائرات الاحتلال الحربية وتقتل أسرة وهي آمنة في بيتها..#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/YEjKevoJCv — محسن الإفرنجي Mohsen Alafranji (@MohsenAlafranj) May 19, 2021

اياد صالحة من ذوى الإعاقة .. وهذه ابنته نغم ابنة العامين .. وزوجته ايمان الحامل بشهرها السابع وتتحمل ثقل الأيام لتنتظر جنينها وتحتظنه بعد رحلة طويلة ….

بأي ذنب قتلت هذه الأم وجنينها؟؟

ما الذي فعلته نغم لتلقى حتفها بهذه الطريقة ؟؟ pic.twitter.com/rTZ89K5I89 — Nelly elmasry💚⚽️ (@nelly_sport) May 19, 2021