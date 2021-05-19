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استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة وطفلته وزوجته الحامل في غارة إسرائيلية (فيديو)

الشهيد إياد صالحة على كرسيه المتحرك ومعه طفلته الصغيرة (مواقع التواصل)
الشهيد إياد صالحة على كرسيه المتحرك ومعه طفلته الصغيرة (مواقع التواصل)
19/5/2021

استشهد فلسطيني من ذوي الإعاقة وطفلته وزوجته الحامل في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وقالت عائلة الشهيد إياد صالحة، 35 عاما، إنه مقعد منذ أكثر من 14 عاما.

وأضافت أن الغارة استهدفت إياد وطفلته، 3 سنوات، وزوجته، 38 عاما، خلال إعدادهم لطعام الغذاء.

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشقيق الشهيد إياد الذي تساءل مستنكرا عن السبب وراء قصف منزل شقيقه.

 

ونشر فلسطينيون صورة سابقة للشهيد وهو يحتضن طفلته الشهيدة، قائلين إنهما كانا ضمن “بنك أهداف” الاحتلال.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 227 شهيدا، بينهم 64 طفلًا و38 امرأة و17 مسنا، فيما أصيب 1620 شخصا بجروح متفاوتة.

وفي الضفة الغربية استشهد 27 فلسطينيا وأصيب نحو 4 آلاف برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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