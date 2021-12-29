هدم الاحتلال منزلها.. مروة الأطرش تؤكد للجزيرة مباشر: سأعود وأبنيه من جديد (فيديو)

أكدت السيدة الفلسطينية مروة الأطرش لقناة الجزيرة مباشر أنها ستعود وتبني منزلها الذي هدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مروة في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن الدار التي هدمها الاحتلال “هي دارنا وهذه أرضنا وسنعيد بناء ديارنا التي هدمها الاحتلال”.

وذكرت أن جيرانها اتصلوا بها ليبلغوها بهدم قوات الاحتلال لمنزلها في وقت مبكر.

وقالت مروة إنها ما زالت غير قادرة حتى الآن على استيعاب ما حدث لأن المنزل كان حلما بالنسبة لها ولعائلتها لجمع شملهم.

وأوضحت أنهم كانوا يحلمون بالعيش تحت سقف واحد بدلا من الحياة في منازل بالإيجار.

وأضافت أنهم يعانون من شظف العيش وأن زوجها والأبناء يعملون في مهن وأماكن مختلفة لجمع الأموال اللازمة لبناء المنزل.

وأكدت أن من الصعب على المرء أن يشاهد داره التي بناها بنفسه حجرا حجرا وهي تهدم أمام عينيه.

ودعت مروة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطات إلى الوقوف بجانبهم بعد أن خسروا حلمهم وخسروا معه كل شيء.

وهدمت قوات الاحتلال منزل مروة وعائلتها في منطقة جبل السنداس قرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وأرسل الاحتلال تعزيزات عسكرية للمنطقة لهدم المنزل الذي كان مكونا من طابقين.

وتقوم قوات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بذريعة “البناء بدون ترخيص”.