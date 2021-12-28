فيديو صادم للأسير الفلسطيني أبو هواش.. ماذا حل به؟ (فيديو)

نشرت منصات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق اللقاء الأول بين الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 134 يومًا وأبنائه داخل مستشفى (أساف هاروفيه) وسط إسرائيل، وهو في حالة صعبة لم تمكِّنه من سماعهم أو الحديث معهم.

ويظهر أطفال أبو هواش وهم يبكون ويمسحون دموعهم وينظرون لوالدهم بحزن وحسرة، فيما يرقد الأسير على سرير المستشفى ولا يستطيع التجاوب معهم.

والأحد، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجميد الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش، وذلك بعد وقت قصير من تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى، غير أنه رفض تعليق إضرابه مطالبا بإنهاء اعتقاله.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.‎

معلومات صادمة من داخل غرفة الأسير هشام ابو هواش المضرب عن الطعام لأكثر من 135 يوماً .. لا يستطيع النطق ولم يسمحوا له بالاستحمام منذ 70 يومًا pic.twitter.com/TEckMnSljS — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 28, 2021

وكشفت الناشطة والمعلمة المقدسية هنادي الحلواني، اليوم، عن معلومات صادمة حول حياة الأسير أبو هواش.

وقالت هنادي في مقطع فيديو نشرته خلال زيارتها للأسير إن الأسير هشام أبو هواش أصبح فاقدا للبصر والسمع ولا يستطيع النطق ولم يسمح له الاحتلال بالاستحمام منذ 70 يومًا.

وأضافت أن الاحتلال يمنع زوجة الأسير من زيارته والوصول له للاطمئنان عليه وهو في وضع أشد خطورة، داعيةً إلى مساندة الأسير ودعمه في ظل الظروف الحرجة التي يعاني منها.

وقال عبد القادر الخطيب -وكيل هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية- إن أبو هواش المضرب عن الطعام في وضع صحي خطير يهدّد حياته.

والأسير أبو هواش من قرية (الطَبَقة) جنوب الخليل، وهو أب لـ5 أطفال، واعتقل في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ويطالب بإنهاء اعتقاله الإداري المفروض منذ ذلك التاريخ.

وإجمالا، تعتقل إسرائيل إداريًا نحو 500 فلسطيني، من بين حوالي 4550 فلسطينيًا في سجونها، وفق هيئات فلسطينية.