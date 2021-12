إيناس عصافرة تروي لـ “الجزيرة مباشر” تفاصيل ليلة اقتحام قوات الاحتلال لقسم الأسيرات والاعتداء عليهن (فيديو)

من بين الأشهر الثلاثين التي قضتها الأسيرة الفلسطينية المحررة إيناس عصافرة داخل سجون الاحتلال، قالت إن الفترة الأصعب كانت الأيام الأخيرة عندما بدأ الاحتلال الجائر بالتطاول على الأسيرات وقمعهن والتنكيل بهن.

بدا الارتباك والهلع ظاهرين على ملامح إيناس وهي تحكي تفاصيل ليل، الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عندما اقتحمت قوات القمع قسم الأسيرات في سجن الدامون بعد منتصف الليل، وحاولت إخلاءه وتوزيعهن على زنازين انفرادية.

وصفت الأسيرة المحررة لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، كيف كبّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرات وسحبتهن بالقوة إلى زنازين العزل، وفق الأسيرة المحررة.

لم تتمكن إيناس حتى بعد تحررها من تجاوز صدمة ما حدث في تلك الليلة وقد لملمت كلماتها بصعوبة كبيرة أمام الكاميرا وهي تحكي تفاصيلها.

وتابعت الأسيرة المحررة كيف اقتحمت قوات القمع قسم الأسيرات في اليوم الموالي وعزلت الأسيرات؛ مرح بكير وشروق دويات ومنى قعدان.

روت إيناس كيف فرقت قوات الاحتلال الجائرة الأسيرات على أقسام أخرى واعتدت عليهن بالضرب، حتى ظهرت آثاره عليهن.

The Israeli occupation violates all international laws concerning prisoners and exerts its violence against Palestinian prisoners since 7 days.

"Shuruq dwekat, Mona Qadan, roba Assi, Jasmine Jaber, marh Bkerr"

in Solitary Isolation.#الأسيرات_خط_أحمر pic.twitter.com/Q7gH90hryi

