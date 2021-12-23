خطيبة شهيد فلسطيني تودعه بالدموع: الحور العين عروستك يا روحي (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤثرة توثق لحظة وداع خطيبة الشهيد الفلسطيني محمد عباس له قبيل تشييع جثمانه في مخيم الأمعري بمدينة رام الله، اليوم الخميس.

وتظهر رغد لولو، خطيبة الشهيد عباس الذي ارتقى برصاص الاحتلال مساء أمس الأربعاء، وهي تودعه وتقول بحزن: “الحور العين أحلى يا عمري، الحور العين عروستك يا روحي، الك قصر في الجنة بدل دارنا”.

وودعت رغد خطيبها وهي تمسح بكفيها على وجهه وتخبره بأن ما “سيلقاه في الجنة أفضل وأجمل من هنا”.

وقالت إنها كانت معه قبل وقت قصير من استشهاده، لكن جاء رصاص الاحتلال ليسرقه منها.

"قصرك بالجنة بدل دارنا، الحور العين أحلى يا عمري الحور العين عروستك يا روحي" .. خطيبة الشهيد #محمد_عباس تودعه بالدموع قبيل تشييع جثمانه في مخيم الأمعري بمدينة #رام_الله بعد إصابته برصاص الاحتلال pic.twitter.com/RqogBsYJVY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 23, 2021

وشيَّع آلاف الفلسطينيين -وسط الضفة الغربية المحتلة- جثمان عباس الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء.

ومن مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله وسط الضفة، انطلق موكب تشييع الشهيد محمد عيسى عباس (26 عاما) إلى مخيم الأمعري في مدينة البيرة شرق رام الله.

وشارك في تشييع جثمانه مسلحون فلسطينيون ملثمون أطلقوا الرصاص في الهواء تعبيرا عن غضبهم من قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي له.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة الشهيد عباس، وقالت في بيان إن في استشهاده “استمرار لعمليات القتل التي تأتي بضوء أخضر من حكومة الإرهاب (الإسرائيلية)”.

ودعت إلى “تصعيد المقاومة الشعبية بصفتها خيارا استراتيجيا ضمن كفاح شعبنا المشروع للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة”.

وبين يناير/كانون الثاني ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 68 فلسطينيا وأصاب نحو 13 ألفا و800 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة.