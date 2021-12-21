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فلسطين|الأراضي الفلسطينية المحتلة

طفل فلسطيني يبحث عن كتبه تحت أنقاض منزله الذي هدمه الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

الطفل الفلسطيني محمد عاد من المدرسة ليفاجأ بمنزله قد تحول إلى أكوام خلفتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي
21/12/2021-|آخر تحديث: 21/12/202110:12 PM (مكة المكرمة)

عاد الطفل الفلسطيني محمد من المدرسة ليفاجأ بمنزله قد تحول إلى أكوام خلفتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع توثق لحظات هدم منزل لعائلة فلسطينية في واد أبو كير وسط بلدة نحالين غرب بيت لحم.

يزيح محمد الأنقاض بيديه الصغيرتين بحثا عن كتبه المدرسية، وقد ملأ الحزن وجهه في حين تواجه العائلة المبيت في العراء في طقس شديد البرودة.

اختارت أم محمد البكاء على منزلها الذي تحول في لحظات إلى ركام، ولم تتمكن مواساة الجيران من ثنيها عن ذلك.

واقتحمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، البلدة بتعزيزات عسكرية كبيرة وأغلقت المنطقة، ومنعت وصول المواطنين إليها.

وأفادت وكالة (وفا) الفلسطينية أن الاحتلال شرع بهدم منزل المواطن عاطف النيص المكون من طابقين (80 مترا مربعا).

واتهم عاطف النيص “بلدية نحالين” بالسكوت عما حدث، وقال إنها تتحمل جزءًا من المسؤولية.

وقالت منظمة (بتسليم) الحقوقية الإسرائيلية إن مندوبي الإدارة المدنيّة وجنودًا، داهموا قرية نحالين في محافظة بيت لحم وهدموا منزلاً من طابقين، وشرّدوا 8 أشخاص بضمنهم 3 قاصرين، رغم الأحوال الجويّة العاصفة.

واندلعت مواجهات في المكان بين المواطنين وجنود الاحتلال، الذين واجهوا الحجارة بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الشهر الجاري من إجراءاتها التعسفية بحق سكان نحالين، وقد هدمت 3 غرف زراعية في منطقتي “الصليب” و”خلة العدس” شرق وشمال البلدة.

وهددت بهدم مزرعة لتربية الأبقار والمواشي (500 متر مربع)، فضلًا عن تسليم إخطارات بوقف البناء في منازل وغرف زراعية أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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