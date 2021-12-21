طفل فلسطيني يبحث عن كتبه تحت أنقاض منزله الذي هدمه الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

عاد الطفل الفلسطيني محمد من المدرسة ليفاجأ بمنزله قد تحول إلى أكوام خلفتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع توثق لحظات هدم منزل لعائلة فلسطينية في واد أبو كير وسط بلدة نحالين غرب بيت لحم.

جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في واد ابو كير وسط بلدة نحالين غرب بيت لحم pic.twitter.com/RNIzMxNICx — Jmedia (@Jmediaps) December 21, 2021

يزيح محمد الأنقاض بيديه الصغيرتين بحثا عن كتبه المدرسية، وقد ملأ الحزن وجهه في حين تواجه العائلة المبيت في العراء في طقس شديد البرودة.

الطفل محمد عاد من المدرسة فوجد الاحتلال قد هدم منزله في بلدة نحالين. pic.twitter.com/LX6xPbCOng — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 21, 2021

اختارت أم محمد البكاء على منزلها الذي تحول في لحظات إلى ركام، ولم تتمكن مواساة الجيران من ثنيها عن ذلك.

رغم الأحوال الجويّة العاصفة دهم مندوبو الإدارة المدنيّة وجنود هذا الصّباح قرية نحالين في محافظة بيت لحم وهدموا منزلاً مؤلّفاً من طابقين وشرّدوا بذلك 8 أشخاص بضمنهم 3 قاصرين. pic.twitter.com/VJXhE0ZaVk — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) December 21, 2021

واقتحمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، البلدة بتعزيزات عسكرية كبيرة وأغلقت المنطقة، ومنعت وصول المواطنين إليها.

وأفادت وكالة (وفا) الفلسطينية أن الاحتلال شرع بهدم منزل المواطن عاطف النيص المكون من طابقين (80 مترا مربعا).

واتهم عاطف النيص “بلدية نحالين” بالسكوت عما حدث، وقال إنها تتحمل جزءًا من المسؤولية.

مراسلنا: الاحتلال يهدم منزلاً في بلدة نحالين غرب بيت لحم اليوم… إليك ما قاله صاحب المنزل:#فلسطين pic.twitter.com/k54DX3ZtTq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 21, 2021

وقالت منظمة (بتسليم) الحقوقية الإسرائيلية إن مندوبي الإدارة المدنيّة وجنودًا، داهموا قرية نحالين في محافظة بيت لحم وهدموا منزلاً من طابقين، وشرّدوا 8 أشخاص بضمنهم 3 قاصرين، رغم الأحوال الجويّة العاصفة.

واندلعت مواجهات في المكان بين المواطنين وجنود الاحتلال، الذين واجهوا الحجارة بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الشهر الجاري من إجراءاتها التعسفية بحق سكان نحالين، وقد هدمت 3 غرف زراعية في منطقتي “الصليب” و”خلة العدس” شرق وشمال البلدة.

وهددت بهدم مزرعة لتربية الأبقار والمواشي (500 متر مربع)، فضلًا عن تسليم إخطارات بوقف البناء في منازل وغرف زراعية أخرى.