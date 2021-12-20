ردا على التنكيل بالأسيرات في سجون الاحتلال.. أسير فلسطيني يطعن حارسا في سجن نفحة

تعرض ضابط إسرائيلي في سجن النفحة، مساء الإثنين، للطعن على يد أسير ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما استدعى نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة إن الأسير يوسف المبحوح من قطاع غزة طعن حارس أمن بآلة حادة، وأصابه في وجهه.

ولم تذكر القناة ملابسات الحادث ولا أسبابه إلا أنها قالت إنه تمت السيطرة على القسم، دون مزيد من التفاصيل.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن هناك حالة استنفار شديدة في صفوف الأسرى وسط توتر يسود كافة أقسام السجن.

وأشار إلى أن قوات كبيرة تابعة لإدارة سجون الاحتلال تتجه إلى سجن نفحة، محذرا من حملة قمع ممنهجة وجرائم جديدة بحق الأسرى.

فيما ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن “مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجان في سجن نفحة”.

وأضاف البيان أن إدارة السجن “تقوم بإرسال تعزيزات من قوات القمع لأقسام الأسرى”.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه بتويتر “صورة” قال إنها لعائلة الأسير المبحوح في غزة وهي توزع حلوى وتستقبل مهنئين عقب طعن ابنهم لسّجان إسرائيلي.

#صورة.. عائلة الأسير يوسـف المبحوح توزع الحلوى وتستقبل المهنئين عقب قيام إبنهم بطـعن سجان في سجون نفحة. pic.twitter.com/AMA3dihPar — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2021

وقال ناهد الفاخوري مدير مكتب إعلام الأسرى في غزة إن عملية الطعن “رد فعل طبيعي على جريمة الاعتداء والتنكيل بالأسيرات”.

وأضاف الفاخوري في بيان “إننا نحمل إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مجريات الأحداث داخل السجون”.

وتأتي هذه التطورات بعد وقت وجيز من إعلان مؤسسات الأسرى أن الأسرى الإداريين قرروا مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري بدءا من مطلع الشهر المقبل، بشكل شامل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.

وتعرضت الأسيرات خلال الأيام الماضية لسلسلة من القمع والعزل والانتهاكات الجسيمة على يد وحدات القمع والسجانين.

والأحد، اتهمت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى إدارة سجن الدامون الإسرائيلي (شمال) بـ”تنفيذ عمليات تنكيل متتالية بحق الأسيرات الفلسطينيات”.

ونقل مكتب إعلام الأسرى سابقا عن أسيرات، أن قوات الاحتلال في سجن الدامون اعتدت عليهن بالضرب والسحل، وأن إحدى الأسيرات أغمي عليها من الضرب.

وأضاف أن جنود الاحتلال نزعوا الحجاب عن عدد من الأسيرات أثناء الاعتداء عليهن وسحلهن من رقابهن.

ووفق نادي الأسير، بلغ عدد الأسيرات حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 32 أسيرة يقبعن في سجن الدامون.

وإجمالا، تعتقل إسرائيل في سجونها 4550 فلسطينيا، بينهم حوالي 170 قاصرا ونحو 500 معتقل إداري.