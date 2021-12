بريطانيا.. غضب بعد الكشف عن نية الحكومة تجريم “حركة المقاطعة الإسرائيلية” (فيديو)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بعد انتشار مقطع فيديو لأحد أعضاء البرلمان يصرح فيه أن الحكومة بصدد تمرير مشروع قانون يجرم حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “(BDS) المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقطع المتداول، قال النائب البريطاني روبرت جينريك إن الحزب المحافظ -الحاكم في بريطانيا- سوف يعمل على تقديم قانون يجرم “بي. دي. إس” في ربيع العام المقبل، بحد أقصى.

وجاء حديث جينريك ضمن فعاليات أحد المؤتمرات التي تناقش” قضية معاداة السامية”.

MUST WATCH: Tory MP Robert Jenrick reassuring pro-Israel activists that UK gov. is "beating back" BDS, aims to totally outlaw anti-Israel boycott campaign in 2022. #BDS @RobertJenrick @PressTV pic.twitter.com/1qYa8N0iDa

وانتقد المحامي البريطاني محمد كونجي هذه التصريحات، وقال “صرح جينريك بوضوح أن المحافظين سيسعون إلى تحريم المعارضة السياسية”.

Jenrick clearly stating that the tories will seek to outlaw political dissent https://t.co/DiPhzRKFYX

وغرّد الناشط ستيف واكر “البغيض المريب روبرت جينريك هو ومجموعة من الصحفيين يتحدثون عن خطط لحظر (بي. دي. إس) في المملكة المتحدة. لو كانت هذه العقلية العنصرية قد سادت في ثمانينيات القرن الماضي، لكان مانديلا قد مات في السجن ولما ظل نظام الفصل العنصري موجودًا”.

Odious creeps Robert Jenrick and Australian journalist and hasbara-monger Alan Howe conferring about plans to outlaw BDS in the UK.

If this racist mentality had prevailed in the 1980's Mandela would have died in prison and Apartheid would still exist.

pic.twitter.com/FFyoUmRym3

— Steve W (@StevenGWalker74) December 17, 2021