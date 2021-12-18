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فلسطين|بريطانيا

بريطانيا.. غضب بعد الكشف عن نية الحكومة تجريم “حركة المقاطعة الإسرائيلية” (فيديو)

النائب البريطاني روبرت جينريك
النائب البريطاني روبرت جينريك (مواقع التواصل)
18/12/2021

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بعد انتشار مقطع فيديو لأحد أعضاء البرلمان يصرح فيه أن الحكومة بصدد تمرير مشروع قانون يجرم حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “(BDS) المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقطع المتداول، قال النائب البريطاني روبرت جينريك إن الحزب المحافظ -الحاكم في بريطانيا- سوف يعمل على تقديم قانون يجرم “بي. دي. إس” في ربيع العام المقبل، بحد أقصى.

وجاء حديث جينريك ضمن فعاليات أحد المؤتمرات التي تناقش” قضية معاداة السامية”.

وانتقد المحامي البريطاني محمد كونجي هذه التصريحات، وقال “صرح جينريك بوضوح أن المحافظين سيسعون إلى تحريم المعارضة السياسية”.

وغرّد الناشط ستيف واكر “البغيض المريب روبرت جينريك هو ومجموعة من الصحفيين يتحدثون عن خطط لحظر (بي. دي. إس) في المملكة المتحدة. لو كانت هذه العقلية العنصرية قد سادت في ثمانينيات القرن الماضي، لكان مانديلا قد مات في السجن ولما ظل نظام الفصل العنصري موجودًا”.

في حين، تساءل الناشط الاسكتلندي جريجوري زبولون “ما مشكلتك بالضبط مع (بي. دي. إس)؟ إذا كان الناس يرغبون في إنفاق أموالهم مع مراعاة إجراءات أخلاقية لبعض الدول، فهل يكون هذا الأمر متروكًا لهم؟ حركة المقاطعة (بي. دي. إس) لا تلوي ذراع أي شخص ولم تنشئ قانونًا للمقاطعة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل

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