تُعرض لأول مرّة.. مشاهد توثّق لحظة فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، مقطعًا مصوّرًا يُوثق المشاهد الأولى لعملية فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد التحصين، قبل أشهر.

وذكرت القناة (12) الإسرائيلية أنها حصلت على مشاهد حصرية تُظهر الأسرى بعد تمكّنهم من الهروب بلحظات.

وأظهرت لقطات الفيديو الأسرى وهم يحاولون الابتعاد عن كاميرات المراقبة على جدران السجن الخارجية.

🛑 مشاهد تبث لأول مرة | لحظة فرار 6 أسرى فلسطينيين قبل أشهر من سجن #جلبوع الإسرائيلي "الأكثر تحصينا" pic.twitter.com/CKWI5ajf6v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 11, 2021

هروب تاريخي

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حفر 6 أسرى فلسطينيين نفقًا من زنزانتهم إلى خارج سجن جلبوع، وأعادت قوات الاحتلال اعتقالهم على فترات مختلفة بعد أسابيع من عمليات بحث مكثفة، شارك فيها آلاف من قوات الاحتلال.

هروب السجناء الفلسطينيين لاقى تضامنًا كبيرًا (غيتي)

وبعد الحادث، أعلنت سلطات الاحتلال الاستنفار العامّ في صفوفها بحثًا عن الأسرى، وباشرت تفتيشًا واسعًا في المنطقة، باستخدام مروحيات وطائرات مسيّرة حتى الكلاب البوليسية.

واستعانت إسرائيل في عمليات البحث عن الأسرى بـ720 دورية للشرطة وعشرات المركبات العسكرية ومئات السيارات المدنية المنتشرة على 250 حاجزًا شرطيًّا وعسكريًّا.

عملية هروب الأسرى تسببت بإحراج للإسرائيليين(غيتي)

إحراج

وعَدَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت فرارَ الأسرى من السجن “أمرًا خطيرًا” يحتاج إلى معالجة المنظومة كلّها، في وقت كثفت السلطات بحثها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحديث يدور عن سلسلة إخفاقات خطيرة، وعن كيفية حفر نفق وتمكّن السجناء من إخفاء الرمل الناتج عن الحفر.

إسرائيل استعانت بمروحيات ومسيّرات وكلاب بوليسية (غيتي)

كما نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الحادث “خطير ومحرج” لأن عملية الهروب خُطّط لها منذ مدّة طويلة دون أن تستطيع مصلحة السجون كشفها.

وأثارت عملية الفرار موجة انتقادات للسلطات الإسرائيلية، ممّا دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق، وإعادة فحص جميع السجون التي تضمّ نحو 4 آلاف و650 أسيرًا فلسطينيًّا، بينهم 200 طفل وقاصر.

وقوبل خبر فرار الأسرى بتفاعل لافت وفرحة كبرى على المنصّات الفلسطينية والعربية، وعمّت الاحتفالات العديد من المدن، وانتشرت لقطات وصور لهتافات وتوزيع حلوى في الشوارع.