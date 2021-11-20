صرخ أنا صحفي.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيا بشكل مباشر خلال اقتحام رام الله (فيديو)

أصيب الصحفي الفلسطيني معتصم سقف الحيط، اليوم السبت، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال في رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

ووثق مقطع فيديو تداولته منصات فلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر للصحفي الفلسطيني بواسطة قنابل الغاز المسبب للدموع، خلال اقتحام ضاحية الريحان برام الله.

وأظهر الفيديو الليلي الذي صوره الصحفي بنفسه، رتلا من مركبات الاحتلال وهي تقتحم شوارع ضاحية الريحان.

وشرعت مركبات الاحتلال في إطلاق قنابل الغاز بكثافة، واستهدافها للصحفي أكثر من مرة بشكل متعمد، مما أدى إلى إصابته بالقدم والظهر.

وتضمن المقطع المصور، الصحفي معتصم وهو يصرخ باللغتين العبرية والانجليزية ” أنا صحفي أنا صحفي” للتعريف بنفسه والتنبيه إلى أنه في مهمة صحفية لكن ذلك لم يشفع له، فقد أطلقت قوات الاحتلال القنابل تجاهه أكثر من مرة.

وقالت لجنة دعم الصحفيين إن إسرائيل ارتكبت 652 انتهاكا بحق الإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية عام 2021.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة وهي منظمة عربية مستقلة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الموافق 26 سبتمبر/أيلول من كل عام.

وتابعت اللجنة “ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمعن في انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، مستخدما كافة أنواع القتل والقنص بالرصاص والاعتقال الوحشي والاعتداء والملاحقة”.

وطالبت اللجنة “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية، ولا سيما أن كافة المواثيق والأعراف الدولية تكفل للإعلامي حرية التنقل والتغطية ونقل الأخبار بدون أي ضغوط”.