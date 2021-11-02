Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
فلسطين

القدس.. عائلات الشيخ جراح ترفض تسوية مقترحة من محكمة الاحتلال لإخلاء منازلها (فيديو)

منى الكرد وأسرتها ضمن الأسر المهددة بالطرد من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية (مواقع التواصل)
2/11/2021

أعلنت العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية رفضها عرض “التسوية” الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلها بالحي لصالح مستوطنين.

وكشفت العائلات الفلسطينية عن قرارها، في مؤتمر صحفي، عقدته بحي الشيخ جراح.

وتلت الناشطة المقدسية منى الكرد بيانا باسم عائلات الشيخ جراح المهددة بالطرد من منازلها، الذي قالت إنه جاء بعد مداولات مكثفة، استمرت عدة أيام مع المحامين.

وقالت الكرد في المؤتمر الصحفي “رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين، عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا”.

وأضافت “يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة”.

 

وتابعت الكرد “ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه”.

وأردفت “نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول”.

وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستتبر شركة (نحلات شمعون) الإسرائيلية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.

وستتعهد شركة (نحلات شمعون) بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد حددت، اليوم الثلاثاء، موعدا أخيرا لاستلام رد العائلات الفلسطينية على اقتراحها.

وأشارت المحكمة إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعده.

وتقيم العائلات في منازلها منذ 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من فلسطين

انسحاب محامي عائلة بنات بعد التهجم على شاهده

دعما للأسرى.. فلسطينيون ينقلون “الإرباك الليلي” إلى جنوبي الضفة المحتلة (فيديو)

شقيق نزار بنات: لن نعود للجلسات.. ومحامي العائلة: هذا سر انسحابي من المحكمة (فيديو)

“وثيقة فلسطين”.. الاتحاد العالمي للكنائس يفضح انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

الأكثر قراءة

“حادث الإسماعيلية” جريمة هزت مصر.. القاتل قطع رأس الضحية وتجول به في الشارع

“قُتل ولم يمت”.. لبناني يدفن ابنه بعد تعذر توفير حضّانة له بالمستشفى (فيديو)

“جميلة من دونه”.. تسريح مديرة متجر بريطانية نزعت حجاب زميلتها المسلمة

104 أعوام على وعد بلفور.. رسالة من 67 كلمة أسست لقيام “إسرائيل” على أرض فلسطين