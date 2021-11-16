قضى 19 عاما في سجون إسرائيل.. أسير فلسطيني مفرج عنه: الوطن كله تحت الاحتلال وجميعنا أسرى لديه (فيديو)

قال الأسير الفلسطيني المفرج عنه محمد تيسير زهران إنه لا يفهم الحديث عن تحرير الأسرى في الوقت الذي يرزح فيه “الوطن كله تحت الاحتلال والجميع أسرى لديه”.

ودعا زهران في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إلى مواصلة الكفاح إلى أن يتحرر الوطن.

وأضاف “وقتها لن يكون هناك أسرى ولن يضطر “كأب إلى زيارة ابنه أو ابن أخيه الأسير”.

وقال زهران إنه يريد دولة يعيش فيها الأبناء دون الخوف من الأسر.

وذكر أنه من الممكن أن يتم إعادة اعتقاله بعد أيام، اعتقالا إداريا أو بعد تلفيق تهمة له من قبل الاحتلال.

وعبر زهران عن شعوره بالإحباط واليأس من عدم وصول الصوت الفلسطيني بعد كل هذه السنوات الطويلة من الكفاح.

وأكد أن كل ما يحدث من قتل وظلم للفلسطينيين ما هي إلا عوارض للمرض الأصلي وهو الاحتلال، مشددا على أن مصير الاحتلال هو الزوال.

وأفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الأسير محمد تيسير زهران من قرية “دير أبو مشعل” شمال غرب رام الله، بعد قضائه 19 عاما في سجون الاحتلال متنقلا بين مختلف سجون الاحتلال.

وتوفي والدا محمد واثنتان من شقيقاته خلال اعتقاله، فيما يقضي شقيقه راجي حكمًا لمدة 22 عاما.

وعانت أسرة زهران من الاعتقالات المتلاحقة في سجون الاحتلال، إذ اعتقل الاحتلال جميع أشقائه خلال فترة اعتقاله.