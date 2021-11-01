“وثيقة فلسطين”.. الاتحاد العالمي للكنائس يفضح انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

استجابة لنداء المجتمع المسيحي الفلسطيني، أصدر الاتحاد العالمي للكنائس مؤخرا “وثيقة فلسطين” التي تعد موردا شاملا لرفع أصوات الفلسطينيين وتوفير مصدر معلومات للكنائس تساعدها على فهم أكبر للقضية الفلسطينية.

ويقول المجلس العالمي للكنائس إنه يهدف من خلال الوثيقة إلى “رفع صرخات الشعب الفلسطيني ولفت الانتباه إلى الانتهاكات والفظائع التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل يومي”.

وقال فيليب فينود بيكوك، السكرتير التنفيذي للعدالة والشهود في مجلس الكنائس العالمي “نأمل أن يتم استخدام هذا المورد من قبل الكنائس للحصول على فهم أعمق للقضية الفلسطينية وآثارها العالمية”.

وتم إطلاق (وثيقة فلسطين) رسمياً ،يوم الخميس، 28 أكتوبر/تشرين الأول، من خلال ندوة عامة عبر الإنترنت تضمنت كلمة رئيسية ألقاها مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين، والمؤلفتان المشاركتان للوثيقة كاثرين كننغهام ونوشين داريا فرامكي.

“We affirm our commitment and support to our Palestinian brothers and sisters who continue to face injustice and suffering. We celebrate together launching a valued resource, Focus: Palestine." —President Najla Kassabhttps://t.co/e4hfVSA0p7 — WCRC (@Reformedcomunio) November 1, 2021

وتتألف الوثيقة من ثلاثة أجزاء الأول: الأصوات والعدسات، والثاني هو اللاهوت والأيديولوجيات والمقاومة ، والثالث هو أنظمة الخطيئة وعالم القدس الصغير- وهو ملحق شامل يحتوي على أكثر من اثني عشر مقطع فيديو.

وقالت كاثرين كاننهام “سيتمكن المطلعون الى الوثيقة من (الالتقاء) والتفاعل مع كتابات رجال الدين المسيحيين الفلسطينيين البارزين وسماعهم في مقاطع الفيديو”.

وقالت نوشين داريا فرامكي “كان هدفنا هو جعل هذه الوثيقة شاملة حتى مع تغير الأخبار والأحداث، وهذا جعلنا بحاجة إلى تحديث أقسامها بشكل مستمر. أعتقد أن القراء سيجدون أن هذا المورد يجيب على العديد من الأسئلة التي قد تكون لديهم”.

وكما جاء في بيان المجلس العالمي للكنائس “فإن وثيقة فلسطين هي النتيجة المباشرة للإجراء 55 للمجلس العام لسنة 2017 والذي وجه الأمانة العامة إلى جمع الدراسات والمواد التي تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني ومحاولة تغيير الصراع لجعله مجتمعًا عادلًا ومسالمًا”.