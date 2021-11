“وثيقة فلسطين”.. الاتحاد العالمي للكنائس يفضح انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

استجابة لنداء المجتمع المسيحي الفلسطيني، أصدر الاتحاد العالمي للكنائس مؤخرا “وثيقة فلسطين” التي تعد موردا شاملا لرفع أصوات الفلسطينيين وتوفير مصدر معلومات للكنائس تساعدها على فهم أكبر للقضية الفلسطينية.

ويقول المجلس العالمي للكنائس إنه يهدف من خلال الوثيقة إلى “رفع صرخات الشعب الفلسطيني ولفت الانتباه إلى الانتهاكات والفظائع التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل يومي”.

وقال فيليب فينود بيكوك، السكرتير التنفيذي للعدالة والشهود في مجلس الكنائس العالمي “نأمل أن يتم استخدام هذا المورد من قبل الكنائس للحصول على فهم أعمق للقضية الفلسطينية وآثارها العالمية”.

وتم إطلاق (وثيقة فلسطين) رسمياً ،يوم الخميس، 28 أكتوبر/تشرين الأول، من خلال ندوة عامة عبر الإنترنت تضمنت كلمة رئيسية ألقاها مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بفلسطين، والمؤلفتان المشاركتان للوثيقة كاثرين كننغهام ونوشين داريا فرامكي.

