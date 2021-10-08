مضرب منذ 78 يوماً.. “الجزيرة مباشر” تلتقي الأسير مقداد القواسمي ووالدته (فيديو)

قالت إيمان بدر والدة الأسير مقداد القواسمي إن ابنها لن يتراجع عن إضرابه عن الطعام حتى ينال حريته، بالرغم من الآلام المبرحة التي يكابدها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، من مستشفى كابلان في تل أبيب حيث ، أن مقداد “لا يريد الموت أو الانتحار ولكنه مؤمن بقضيته ويدافع عن حقه في الحرية”.

وذكرت أنها تشعر بقلق شديد على حياة ابنها، لكنها تدعمه وتناصره بسبب عدالة القضية التي يدافع عنها.

وأشارت إلى أن هناك تدهورا كبيرا في صحة مقداد، 24 عاما، مع مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 78 على التوالي.

وذكرت أن تجميد الاعتقال الإداري لمقداد لا يعني سوى تجميد لعملية الاعتقال حتى يتعافى ويتماثل للشفاء.

وقالت إن ابنها فقد وعيه عدة مرات ويعاني من هزال شديد وآلام حادة في الكلى.

وأعلن الأسير مقداد القواسمي مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري من قبل قوات الاحتلال رغم تدهور حالته الصحية.

وفي أول رسالة له منذ اعتقاله، قال القواسمي إنه مستعد للتضحية ودفع الثمن ولن يتراجع عن قرار الأضراب حتى ينال “حريته كاملة” ويحصل على قرار بإنهاء أمر الاعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير مقداد القواسمي، من الخليل، في يناير/كانون الأول الماضي، وتم إيداعه سجن عوفر قبل أن ينقل مؤخرا إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال مقداد عدة مرات، وأمضى نحو 4 أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري كان أولها عام 2015.