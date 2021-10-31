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فلسطين|الأراضي الفلسطينية المحتلة

شاب فلسطيني يهرب بعدما قيّده جندي إسرائيلي تمهيدًا لاعتقاله (فيديو)

جندي إسرائيلي يقيّد الشاب الفلسطيني بمدينة الخليل
جندي إسرائيلي يقيّد الشاب الفلسطيني بمدينة الخليل (مواقع التواصل)
31/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202108:11 PM (مكة المكرمة)

نجح شاب فلسطيني، اليوم السبت، في الإفلات من جندي إسرائيلي كان قد قيّد يديه تمهيداً لاعتقاله داخل (حارة جابر) بمدينة الخليل.

ووثق مقطع فيديو -نشرته حسابات فلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي- نجاح الشاب الفلسطيني في الهرب من قبضة جندي الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقطع المتداول، يظهر الجندي وهو يدفع الشابَّ بقوة ويحاول تثبيته ومنع حركته، ثم تقييد يديه تمهيداً لاعتقاله، لكن الشاب استطاع، في لحظة دفع الجندي بعيداً والهرب منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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