شاب فلسطيني يهرب بعدما قيّده جندي إسرائيلي تمهيدًا لاعتقاله (فيديو)

نجح شاب فلسطيني، اليوم السبت، في الإفلات من جندي إسرائيلي كان قد قيّد يديه تمهيداً لاعتقاله داخل (حارة جابر) بمدينة الخليل.

ووثق مقطع فيديو -نشرته حسابات فلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي- نجاح الشاب الفلسطيني في الهرب من قبضة جندي الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقطع المتداول، يظهر الجندي وهو يدفع الشابَّ بقوة ويحاول تثبيته ومنع حركته، ثم تقييد يديه تمهيداً لاعتقاله، لكن الشاب استطاع، في لحظة دفع الجندي بعيداً والهرب منه.

📹 شاهد | لحظة هروب شاب بعد تقييده تمهيدًا لاعتقاله من جندي إسرائيلي وسط الخليل بالضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/RJcZIXjAtG — وكالة صفا (@SafaPs) October 30, 2021

#شاهد| لحظة هروب شاب فلسطيني بعد تقييده والاعتداء عليه من قبل جندي إسرائيلي في حارة جابر بالخليل. pic.twitter.com/9LosQBkLjI — أ. عبدالله الأسطل 🇵🇸🌹🇴🇲 (@AbdallahAlsttal) October 30, 2021

#شاهد لحظة هروب شاب بعد تقييده تمهيدًا لاعتقاله من جندي صهيوني وسط الخليل بالضفة الغربية المحتلة. pic.twitter.com/l0AELxAdw0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 30, 2021