القدس.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على طفل قرب “باب العامود” قبل اعتقاله (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، طفلا فلسطينيا بعد الاعتداء عليه قرب منطقة “باب العامود” بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طفلا فلسطينيا لا يتجاوز عمره 12 عاما بعد الاعتداء عليه في محيط ساحة باب العامود بالقدس”.

وقال الشهود إن “الطفل يدعى داود محمد العامودي”، ولم يُعرف بعد سبب اعتداء قوات الاحتلال على الطفل الفلسطيني.

قوات الاحتلال تقتاد طفلاً لغرفة الاحتجاز عند باب العامود في القدس pic.twitter.com/OKEk3M8UlC — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 30, 2021

اقتياد طفل واحتجازه عند باب العامود بالقدس pic.twitter.com/QrU5nNRm7o — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 30, 2021

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال بشكل شبه يومي لفلسطينيين في القدس،من بينهم أطفال.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، فإن إسرائيل اعتقلت 56 قاصرا في مدينة القدس، خلال سبتمبر/أيلول الماضي.