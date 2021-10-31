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فلسطين|الأراضي الفلسطينية المحتلة

القدس.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على طفل قرب “باب العامود” قبل اعتقاله (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا فلسطينيا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلا فلسطينيا (مواقع التواصل)
30/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202101:15 AM (مكة المكرمة)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، طفلا فلسطينيا بعد الاعتداء عليه قرب منطقة “باب العامود” بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طفلا فلسطينيا لا يتجاوز عمره 12 عاما بعد الاعتداء عليه في محيط ساحة باب العامود بالقدس”.

وقال الشهود إن “الطفل يدعى داود محمد العامودي”، ولم يُعرف بعد سبب اعتداء قوات الاحتلال على الطفل الفلسطيني.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال  بشكل شبه يومي لفلسطينيين في القدس،من بينهم أطفال.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، فإن إسرائيل اعتقلت 56 قاصرا في مدينة القدس، خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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