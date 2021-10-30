مندوب إسرائيل الأممي يمزق تقريرا يدين جرائمها بحق الفلسطينيين.. إليك التفاصيل

أقدم مندوب إسرائيل الأممي جلعاد إردان، الجمعة، على تمزيق تقرير لمجلس حقوق الإنسان، يدين جرائمها بحق الفلسطينيين، بدعوى أنه “منحاز”.

وذكر مراسل الأناضول، أن رئيسة المجلس التابع للأمم المتحدة نزهة شميم خان، قدمت تقريرها السنوي للأعضاء، خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدان التقرير “الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة”.

وقال إردان خلال الجلسة “هوس ما يسمى مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل يمنع العالم من سماع أصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي شاهدناها بالفعل”.

وأضاف “منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عاما، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، أو 35 مرة مثل سوريا، بل 95 مرة أي أن المجلس أصدر 95 قرارا يدين إسرائيل”.

وأردف “أصبح مجلس حقوق الإنسان مثل (قصة هاري بوتر) قادرا على إخفاء جميع جرائم الحرب والصواريخ التي تطلقها حركة حماس على المدنيين الإسرائيليين”.

وتابع موجها حديثه إلى رئيسة المجلس “من العار عليك تبييض هجمات حماس الإرهابية وتركيز الكثير من الوقت والطاقة على إسرائيل عار عليك، عار عليك، عار عليك”.

وزاد “هذا التحيز المهووس ضد إسرائيل في المجلس، والذي يجسده هذا التقرير لا ينبغي أن يكون له مكان في أي جهة معنية بحقوق الإنسان أو الأمن أو السلام”.

مجلس حقوق الإنسان يدين الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين (رويترز)

وختم المندوب الإسرائيلي قائلا “المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو في سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه”، ليقوم بتمزيق التقرير أمام أنظار الحاضرين.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان، هيئة دوليَة تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أرجاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.