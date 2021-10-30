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البث الحي
فلسطين

بكلمات مؤثرة.. والدة الأسير كايد الفسفوس وطفلته ترويان قصة معاناته في سجون الاحتلال (فيديو)

29/10/2021

قالت والدة الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس إن ابنها لا يستطيع الحركة وإنها تخشى استشهاده بسبب حالته الصحية.

وناشدت الأم عبر برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أحرار العالم أن “يردوا إليها ابنها سالما لبيته وابنته”.

وغالبت الأم دموعها وهي تستجدي بكلمات مؤثرة أن يعود كايد وتتمكن من ضمه، موضحة أنها حُرمت من زيارته بعد أن منعته سلطات الاحتلال من رؤية عائلته الأسبوع الجاري.

وأفادت والدة كايد أن سلطات الاحتلال تكبّل يديه وقدميه في سرير المستشفى رغم أن جسمه الهزيل بعد معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها، لا يمكنه حتى من تناول كأس ماء، بحسب وصف الأم.

وعبّرت الأم عن أمنية ابنها بأن يعود إلى منزله وقالت إنه لن ينهي إضرابه عن الطعام في المستشفى إلا بعودته إلى منزله.

وأضافت “الكايد يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ 107 أيام، وقد أوصاها ألا تبكي عليه إذا استُشهد وأشارت إلى قلقها من أن يتم اغتياله”.

“مثل ما أخذوه”

واستخدمت جوان الفسفوس ابنه الأسير، كلمات أكثر إيلاما وهي تقول لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إنها حرمت من والدها وهو على قيد الحياة.

وأكدت الطفلة أن والدها مريض وأن كل ما تريده هو أن يعود إليهم سالما “مثل ما أخذوه أول يوم” مطالبة كل من يسمعها بأن يساعد والدها.

ودعت جوان أن يفك الله أسر والدها وينصره، وقالت إنها صُدمت للحالة التي رأته عليها موضحة أن حالته ساءت أكثر عندما طردتها قوات الاحتلال ووالدتها خلال آخر زيارة.

وأعادت إسرائيل الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام وذلك بعد أسبوعين من تجميد أمر اعتقاله.

وقال خالد، شقيق الأسير إن عناصر من مصلحة سجون الاحتلال حضرت إلى غرفة الأسير بمستشفى برزلاي في عسقلان وسلمته أمرا بتفعيل اعتقاله الإداري.

ووأضاف شقيقه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منعت عائلته والمحامين من الزيارة وأعادت السجانين إلى غرفته.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الأسير الفسفوس في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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