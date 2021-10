بكلمات مؤثرة.. والدة الأسير كايد الفسفوس وطفلته ترويان قصة معاناته في سجون الاحتلال (فيديو)

قالت والدة الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس إن ابنها لا يستطيع الحركة وإنها تخشى استشهاده بسبب حالته الصحية.

وناشدت الأم عبر برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أحرار العالم أن “يردوا إليها ابنها سالما لبيته وابنته”.

وغالبت الأم دموعها وهي تستجدي بكلمات مؤثرة أن يعود كايد وتتمكن من ضمه، موضحة أنها حُرمت من زيارته بعد أن منعته سلطات الاحتلال من رؤية عائلته الأسبوع الجاري.

وأفادت والدة كايد أن سلطات الاحتلال تكبّل يديه وقدميه في سرير المستشفى رغم أن جسمه الهزيل بعد معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها، لا يمكنه حتى من تناول كأس ماء، بحسب وصف الأم.

وعبّرت الأم عن أمنية ابنها بأن يعود إلى منزله وقالت إنه لن ينهي إضرابه عن الطعام في المستشفى إلا بعودته إلى منزله.

وأضافت “الكايد يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ 107 أيام، وقد أوصاها ألا تبكي عليه إذا استُشهد وأشارت إلى قلقها من أن يتم اغتياله”.

واستخدمت جوان الفسفوس ابنه الأسير، كلمات أكثر إيلاما وهي تقول لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر إنها حرمت من والدها وهو على قيد الحياة.

وأكدت الطفلة أن والدها مريض وأن كل ما تريده هو أن يعود إليهم سالما “مثل ما أخذوه أول يوم” مطالبة كل من يسمعها بأن يساعد والدها.

ودعت جوان أن يفك الله أسر والدها وينصره، وقالت إنها صُدمت للحالة التي رأته عليها موضحة أن حالته ساءت أكثر عندما طردتها قوات الاحتلال ووالدتها خلال آخر زيارة.

"I cannot sleep because I keep thinking about you.."

Juan, daughter of the Palestinian hunger striker in Israeli prisons, Kayed Al-Fasfous makes a heartbreaking call on his 100 days of hunger strike. #FreeThemAll @alfasfouss #الحرية_لكايد_الفسفوس pic.twitter.com/0cfxab6xwF

— gaza post News (@gazaapost) October 22, 2021