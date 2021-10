جامعة بريطانية متهمة بتقويض الحرية الأكاديمية بعد اعتذارها لإسرائيل.. ما القصة؟

أفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن مجموعة من الأكاديميين البارزين اتهموا جامعة جلاسكو بتقويض الحرية الأكاديمية بعد أن اعتذرت عن نشر مقال يكشف الأساليب التي تستخدمها إسرائيل لتشكيل الرأي العام، وزعمها أنه “معاد للسامية” وفق الصحيفة.

وأرسل 500 أكاديمي التماسا لمكتب مستشار الجامعة لسحب الاعتذار عن الورقة البحثية، وكان من بين الموقعين الفيلسوف واللغوي المعروف عالميًا نعوم تشومسكي والكيميائي الحائز على جائزة نوبل جورج سميث والمخرج السينمائي كين لوتش، مع موقعين آخرين من 28 دولة مختلفة.

وأفادت الصحيفة بأن الجامعة تلقت شكاوى عدة بعد نشر ورقة على مجلة الجامعة العلمية (eSharp) في العام 2017، بعد أن تمت مراجعتها من قبل أكاديميين، وتتحدث عن الأساليب التي تستخدمها إسرائيل لتشكيل الرأي العام والدعم الذي تتلقاه من حكومة المملكة المتحدة.

وقال التقرير إن الجامعة استجابت للشكاوى وأصدرت اعتذارًا قالت فيه إنها “تسببت في إهانة كبيرة” وأوضحت أن الورقة البحثية روجت لـ “نظرية معادية للسامية لا أساس لها”، وهو ادعاء رفضه بشدة الأكاديميون الذين أكدوا أن “انتقاد إسرائيل وأنصارها ليس معاداة للسامية”.

وقالت تايمز إن الالتماس يدعو إلى سحب الاعتذار إلى جانب نشر بيان من الجامعة يوضح عدم التسامح مطلقًا مع خطاب الكراهية.

