قائم منذ 40 عامًا.. الاحتلال يجبر أفراد عائلة مقدسية على هدم منزلهم (فيديو)

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أفراد عائلة مقدسية على هدم منزلهم بأنفسهم بحجة عدم وجود ترخيص.

وقال نادر جابر، أحد أفراد العائلة، إن الاحتلال ماطل في منح رخصة للمنزل، في حي الجوز، خلال حياة والده ووالدته، وكان يتعمد فرض الغرامات المالية.

#شاهد عائلة جابر يجبرها الاحتلال على هدم منزل عائلتها في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة pic.twitter.com/Gt2xXCNqUN — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 23, 2021

وأضاف نادر أنهم فضلوا هدم المنزل بأنفسهم حتى يتجنبوا دفع الغرامة المالية الباهظة التي كان يريد الاحتلال فرضها عليهم.

وأوضح أن منزله ينتظر المصير نفسه الذي تعرض له منزل الأسرة، فهو يقع بالقرب منه.

وترفض سلطات الاحتلال منح تراخيص بناء للمقدسيين ولا تسمح لهم بتوسعة منازلهم وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة إذا قاموا بذلك، كما تجبرهم على هدم منازلهم.