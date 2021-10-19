فلسطين.. شرطة الاحتلال تُصيب وتعتقل محتفلين بـ”المولد النبوي” في القدس (فيديو)

أصابت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 5 شبان فلسطينيين واعتقلت 7 آخرين كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، في مدينة القدس.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بالقدس إن طواقمها تعاملت مع ٥ إصابات تسببت بها قنابل الغاز والصوت التي أطلقتها الشرطة خلال مواجهات وقعت في ساحة باب العامود.

وذكرت الجمعية في بيان أنه تم نقل إصابتين للمستشفى وعولجت البقية ميدانياً.

وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتدت على مقدسيين تجمعوا في منطقة باب العامود لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس احتفالا بالمولد النبوي.

שער שכם: פלסטינים ממטירים אבנים לעבר שוטרי מג"ב. pic.twitter.com/9OzMz9nptq — יאיר לוי (@iairLevy) October 19, 2021

מתחמם בשער שכם, עכשיו…. pic.twitter.com/zI922yYYLW — Yossi Eli יוסי אלי (@Yossi_eli) October 19, 2021

צעיר פלסטיני תקף שוטרי מג"ב בשער שכם ונעצר pic.twitter.com/fgflCDl4wC — יאיר לוי (@iairLevy) October 19, 2021

המשטרה מפעילה בשער שכם את הבואש pic.twitter.com/ImOmiSP2Sw — יאיר לוי (@iairLevy) October 19, 2021

وأضاف الشهود أن فرق الكشافة كانت قد عزفت النشيد الوطني الفلسطيني في ساحة باب العامود.

واستدعت الشرطة سيارة مياه عادمة لإجبار المواطنين على إخلاء ساحة باب العامود.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد احتفلوا، اليوم الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى.

ونظمت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس احتفالات بالمسجد شملت دروسا ومواعظ دينية ومدائح نبوية وتوزيع الحلوى وقراءة القرآن والأناشيد الدينية.