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فلسطين|الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين.. شرطة الاحتلال تُصيب وتعتقل محتفلين بـ”المولد النبوي” في القدس (فيديو)

شرطة الاحتلال الإسرائيلية أصابت واعتقلت شبان كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في القدس.
19/10/2021-|آخر تحديث: 19/10/202107:13 PM (مكة المكرمة)

أصابت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 5 شبان فلسطينيين واعتقلت 7 آخرين كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، في مدينة القدس.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بالقدس إن طواقمها تعاملت مع ٥ إصابات تسببت بها قنابل الغاز والصوت التي أطلقتها الشرطة خلال مواجهات وقعت في ساحة باب العامود.

وذكرت الجمعية في بيان أنه تم نقل إصابتين للمستشفى وعولجت البقية ميدانياً.

وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتدت على مقدسيين تجمعوا في منطقة باب العامود لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس احتفالا بالمولد النبوي.

وأضاف الشهود أن فرق الكشافة كانت قد عزفت النشيد الوطني الفلسطيني في ساحة باب العامود.

واستدعت الشرطة سيارة مياه عادمة لإجبار المواطنين على إخلاء ساحة باب العامود.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد احتفلوا، اليوم الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى.

ونظمت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس احتفالات بالمسجد شملت دروسا ومواعظ دينية ومدائح نبوية وتوزيع الحلوى وقراءة القرآن والأناشيد الدينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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