اتحاد كرة القدم الفلسطيني يرفض استقبال رئيس “الفيفا”.. ما السبب؟

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه “اعتذر” عن استقبال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ردا على مشاركته في حفل أقيم على أنقاض مقبرة “مأمن الله” الإسلامية في القدس.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان إنه فوجئ بمشاركة إنفانتينو في حفل “تهويدي أقيم في (متحف التسامح)، المقام فوق مقبرة مأمن الله الإسلامية، بالقدس المحتلة”.

وأضاف أنه يعتذر “عن استقبال رئيس الاتحاد الدولي كونه لا يوجد أي مبرر لزيارته لفلسطين ضمن هذه المعطيات التي نرى بأنها لا تسهم في جسر الهوّة بين الشعوب”.

وأوضح الاتحاد أنه لفت نظر مساعدي إنفانتينو إلى ضرورة عدم مشاركته بأي أنشطة رياضية أو سياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن مشاركة إنفانتينو في الحفل “تسييس للرياضة ولن يخدم لا قضية السلام، ولا التسامح”.

وشارك إنفانتينو، أمس الإثنين، في حفل إطلاق مركز (فريدمان) للسلام من خلال القوة، الذي أقيم في مقر “متحف التسامح” المقام على أرض مقبرة مأمن الله بالقدس المحتلة.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن إنفانتينو قال إن التوقيع على (اتفاقات أبراهام) للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل يمكن أن يقود إلى أن تنظم إسرائيل بطولة كأس العالم بالمشاركة مع دول عربية.

إنفانتينو (يسار) خلال مشاركته في افتتاح المركز (تايمز أوف إسرائيل)

ويهدف المركز إلى توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

وتعد مقبرة “مأمن الله” أقدم مقابر القدس المحتلة وأكبرها مساحة وأكثرها شهرة، وتقع غرب المدينة.

وأقامت إسرائيل مرافق سياحية عدة ومباني على أجزاء من المقبرة، ومن بينها (متحف التسامح).