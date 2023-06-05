الحنين لـ”سليمان خاطر”.. فماذا تعرف عنه؟

أتذكّر أنه في عام 1986 عندما كنت طالبا في المرحلة الجامعية، وكنت مشروع أديب وقتها قبل أن “تندهني نداهة” الصحافة؛ أنني كتبت قصة قصيرة عن الجندي المصري البطل سُليمان خاطر، وكانت بعنوان “الشهيد”، وكتبت القصة بصورة رمزية، لم أذكر فيها اسمه؛ بسبب الظروف الأمنية وقتها، وناقشتها في الجماعة الأدبية، ولاقت استحسانا، وفهم الجميع الرمز الذي يتمناه كل مصري وعربي ومسلم في أنحاء العالم.

سليمان خاطر جديد

ما جعلني أتذكّر تلك القصة هو الحنين والشوق الذي بدَا للجميع في مختلف وسائل التواصل لإعادة نموذج سليمان خاطر من جديد، عقب قيام مجنّد في الشرطة المصرية بقتل 3 من جنود المحتل الصهيوني، وإصابة آخرين قبل أن يُستشهد.

ومنذ الإعلان عن العملية دشن المصريون والعرب على منصات التواصل وسومًا عديدة؛ تضامنا مع الشهيد، ومنها (#جندي_مصري) و(#الجندي_المصري) و(#سليمان_خاطر) و(#سليمان_خاطر_جديد) و(#الشهيد_البطل).

وقالوا “إن سليمان خاطر لم يمت، ولكنه بُعث من جديد، وإن سليمان خاطر قد أنهى أحلام التطبيع مبكرًا”، وها هو جندي آخر يؤكد ذلك مرة أخرى، ليعلم الجميع أن التطبيع الشعبي مع الكيان المحتل صعب المنال، فهناك دماء بيننا، وكما قال الشاعر (أمل دنقل) في قصيدته المشهورة: “لا تصالح.. ولو منحوك الذهب.. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانَهما.. هل ترى؟!.. لا تصالح على الدم.. حتى بدم.. لا تصالح.. ولو قيل: رأس برأسٍ”.

وفور الإعلان عن الحادثة تذكّر الجميع سليمان خاطر، وطالبوا بمعرفة اسمه، فانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات وصور لبعض المجندين المصريين على أنهم هم مَن قاموا بهذا العملِ البطوليِّ؛ ولكن كل هذه الصور والفيديوهات كانت غير صحيحة بالمرة، حتى ذكرت إذاعة تل أبيب أن اسم الشهيد هو محمد صلاح 22 عاما، وأنها سلّمت جثمان البطل لمصر، فانتشرت صور للشهيد محمد صلاح أغرقت مواقع التواصل الاجتماعي كلها تفتخر بالبطل، وما قام به.

التعتيم على اسم البطل

وأعتقد أن السلطات المصرية لم تكن لتفصح عن اسم البطل؛ حتى لا يكون أيقونة للشباب، كما حدث مع سليمان خاطر، فيكفيهم سليمان خاطر واحد! رغم أن الصهاينة أعلنوا عن قتلاهم بالصور والأسماء، وبكوا عليهم، أما سليمان خاطر الجديد فأرادوا أن يكون لا بواكي له!

والحقيقة، إن الجميع على مواقع التواصل -بعيدا عن إعلام الدولة- ترحّموا على الشهيد، وأطلقوا عليه اسم “سليمان خاطر الجديد”، ودشنوا وسوما عنه.

ونحن ربما لن نعرف معلومات عن سليمان خاطر الجديد؛ بسبب التعتيم، ولكن نعرف سليمان خاطر ابن محافظة الشرقية؛ الجندي في قوات الأمن المركزي المصري الذي أطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين عند نقطة حراسته التي تقع بالقرب من منتجع رأس برقة بمنطقة نويبع بمحافظة جنوب سيناء في 5 من أكتوبر 1985، فقتل منهم 7، فيما عرف بـ “حادث رأس برقة”، وذلك بعد أن أرادوا عبور الحدود.

وقد شهد سليمان في طفولته آثار قصف القوات الجوية الإسرائيلية لمدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة في 8 من أبريل سنة 1970، والذي أدى إلى استشهاد 30 طفلًا، وحينَها كان سليمان يبلغ التاسعة من عمره، وقالت شقيقته في لقاء سابق مع قناة الجزيرة: “إن سليمان جرى بسرعة لمشاهدة ما حدث.. وعاد (مهبولًا) بما رأى”.

سليمان خاطر

التحق سليمان بالخدمة العسكرية في قوات الأمن المركزي، وفي الوقت نفسه انتسب إلى جامعة الزقازيق كطالب في كلية الحقوق (جامعة مفتوحة). ويعدّ سليمان سببا رئيسا في تغيير شروط الالتحاق بالأمن المركزي؛ لأنه كان في كلية الحقوق، ومِن بعدها أصبح ممنوعا تجنيد المتعلمين في الأمن المركزي، ولكن يجري منذ سنوات تجنيد المتعلمين في الأمن المركزي.

وبعد حادث مقتل الإسرائيليين سلّم سليمان نفسه، فصدر قرار جمهوري -بموجب قانون الطوارئ- بتحويله إلى محاكمة عسكرية، وطعن حازم صلاح أبو إسماعيل محامي سليمان، في القرار الجمهوري، وطلب محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ولكن طعنه رُفض.

وكعادة الإعلام المنافق وصفته الصحف الموالية للحكومة بـ “المجنون”، فيما عدّته صحف المعارضة بطلا، وقادت حملة من أجل تحويله إلى محكمة الجنايات بدلا من المحكمة العسكرية، وأُقيمت مؤتمرات وندوات، وقُدّمت بيانات والتماسات إلى “مبارك”، ولم يستجب لها، وقالوا “إنه مختل عقليا”!

وبعد محاكمة سليمان، صدر الحكم عليه في 28 من ديسمبر 1985 بالأشغال الشاقة لمدة 25 عاما، ورُحّل إلى السجن الحربي بمدينة نصر بالقاهرة، وبعدها نقل إلى مستشفى السجن بدعوى معالجته من البلهارسيا، وهناك وفي اليوم التاسع لحبسه، بتاريخ 7 من يناير 1986، أعلنت الإذاعة المصرية ونشرت الصحف خبر وفاة سليمان خاطر.

قتل أم انتحار؟

وأتذكر وأنا طالب -حينذاك- إعلان السلطات أنه مات منتحرا، والغريب أن البيان الرسمي قد قال “إن الانتحار تم بمشمع الفراش”، وقالت مجلة “المصور”، “إن الانتحار تم بملاءة السرير”، أما الطب الشرعي فقال “إن الانتحار تم بقطعة قماش تستعمله الصاعقة”!

وبعد الذي قيل؛ تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، ورُفض الطلب؛ ما زاد الشكوك، وأصبح القتل هو السيناريو الأقرب وليس الانتحار.

وبعد أن عُرف خبر موت سليمان خاطر خرجت المظاهرات الطلابية من جامعات القاهرة، وعين شمس، والأزهر، والمنصورة، بجانب طلاب المدارس الثانوية؛ تنديدا بقتله، وأتذكر حينها أن المظاهرات استمرت أياما؛ ما دعاني لكتابة قصة الشهيد (التي ذكرتها في بداية المقال).

ومن العجب أنه منذ أيام خرجت تقارير من الكيان تعبّر عن سعادته بتغيير إيجابي حدث في مناهج التعليم المصرية، وخلوّها من التعصب والكراهية ضدهم؛ ولكن جاءت حادثة مقتل جنود الصهاينة، واستشهاد الجندي المصري؛ لتؤكد أن الشعب المصري والشعوب الإسلامية كافة لهم رأي آخر في مسألة التطبيع مع الكيان، وأنهم لم ولن ينسوا دماء شهدائهم.