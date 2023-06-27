العيد بدموع طلبة الثانوية.. والمعركة العبثية كل عام!

شاء الذي وضع امتحان مادة الكيمياء لطلبة الثانوية العامة في مصر، أن يسرق فرحة عيد الأضحى الذي يتزامن مع امتحانات هذا العام 2023.

الامتحان جرى الأحد الماضي، ولم يكن اختبارًا لقدرة الطلاب على التحصيل والفهم والتفكير في هذه المادة العلمية، إنما كان تعجيزًا حقيقيًّا لهم بإجماع معلمي المادة وخبرائها، وصدمة وذهولًا ودموعًا للطلبة، وحيرة وألمًا لأُسَرهم.

فلم تخرج شهادة واحدة تمدح الامتحان، أو حتى تدّعي أنه في مستوى الطالب المتميز، ربما كان المُمتحِن المُعقَّد يتخيل أن د. أحمد زويل -رحمه الله- هو من سيُمتحَن، وسيقوم بفك ألغاز أسئلته الغريبة.

وزير التعليم رضا حجازي خرج بتصريحات لمُدارة الخجل ومحاولة الطمأنة بأن هناك خبراء سيراجعون الأسئلة ويقررون ما هو في مصلحة الطلاب، وهذا الوزير هو النسخة الباهتة للسابق عليه طارق شوقي، وقد دعا فور توليه الوزارة إلى تقنين المراكز التعليمية الخاصة، ومن جانبها رأت وزارة المالية أن هذه المراكز مجال لفرض ضريبة عليها، والكارثة أن أحد أهم أسباب أزمة التعليم وفقدان المدرسة الرسمية دورها هو التعليم الموازي خارج المدرسة ممثلًا في الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية.

ونعيد التذكير بأن المدرسة الرسمية صارت خاوية فلا يذهب إليها الطلاب طوال عام الثانوية، بل طوال أعوام هذه المرحلة، بل لا يذهب إليها طلاب الشهادة الإعدادية، والتعليم اليوم يتم في مراكز الدروس الخصوصية، والدفع بالحصة وبمبالغ كبيرة.

ضغوط وإرهاق وانتحار

ظُهر الأحد، كنت في سيارة عندما جلست امرأة بجواري وهي تتحدث مع نفسها تارة، ثم تطبطب على فتى يجلس أمامها تارة أخرى، وتحاول تهدئة روعه، قلت: هل لديكم مشكلة؟ فأخذت تلملم الكلام، وتأسى على مستقبل الطالب الذي بصحبتها، وهو غير مصدّق صعوبة الامتحان واحتمال ضياع حلم الالتحاق بالكلية التي يريدها.

هذا الفتى يخوض مع 783 ألف طالب وطالبة هذا العام معركة الثانوية العامة، والثانوية بالفعل معركة مفروضة، والفوز فيها غير مضمون أبدًا مهما فعل الطالب وضحّت أسرته، معركة طويلة كئيبة ضاغطة مرهقة صحيًّا وماليًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا للطلاب وأُسَرهم، إذ يظلون في حالة استنفار دائم انتظارًا للامتحانات الموعودة والصدمات المتوقعة وإحصاء حجم الخسائر مادة بعد أخرى فلا أحد يخرج منها سليمًا تمامًا، بل لا بد أن يكون مصابًا بجرح أو جروح متعددة، أو يفقد ثقته في نفسه وينهار، أو يُقدم على الانتحار.

نعم ينتحر، هذا يحدث بالفعل، مع ظهور نتيجة ثانوية العام الماضي انتحرت طالبة في قريتنا، وكنت أحد المشيعين لجثمانها بسبب النتيجة التي لم تأت مُرضية لجهودها، بل كانت قاصمة لظهرها، فتخلصت من حياتها تحت وطأة ضغط نفسي هائل، والحادثة تتكرر في مناطق مختلفة، طالما هناك رعب دائم اسمه الثانوية العامة.

ثانوية بلا رحمة وشهادات بلا نفع

ما قيمة هذه الثانوية حتى يظل الطلاب وأُسَرهم في حالة طوارئ مفزعة طوال عام كامل، يبدأ مطلع أغسطس/آب بالانتظام في مراكز الدروس الخصوصية في كل المواد؟ بل هناك من يذهب إلى أكثر من مدرس في المادة الواحدة، لأجل عيون الثانوية، وهي عيون فاجرة لا تعرف العطف أو الرحمة، وتنتهي السنة الكبيسة منتصف يوليو/تموز في العام التالي بالامتحانات، ثم يكون جمر انتظار النتيجة.

وما الحصيلة حتى لو دخل كل الطلاب الكليات التي يريدونها؟ سيتخرجون حاملين شهادات لا تجد مكانًا لهم في سوق العمل حيث لا سوق ولا عمل، وحيث لا يقين ولا أمل، وحيث الهروب ولو إلى الموت المجاني في مراكب مهلهلة تمخر البحر، فلا تصل إلى الشاطئ إلا ويكون قد ابتلع أرواحًا متعبة وأجسادًا منهكة، كما حدث قبل أيام مع مركب قرب اليونان.

أزمة التعليم العام دون حل

هذه الثانوية العامة بكل أفاعيلها المدمرة ومعاركها العبثية هى المظهر الأهم لأزمة التعليم العام، تلك الأزمة التي طالت ولا تجد حلًّا من وزير إلى آخر، ومن حكومة إلى أخرى، ومن جمهورية قديمة إلى جديدة، لأننا نجيد الكلام والتصريحات والخطب فقط ولا نجيد العمل والفعل والإبداع، وهذا ليس في التعليم الضائع لوحده، بل في مختلف القطاعات حيث عندما تغيب المراقبة والمساءلة والمحاسبة ويسود التزلف والنفاق فإن السوس ينخر في عظام ومفاصل كيان كل قطاع، فتبقى هذه الكيانات قائمة، لكنها في الحقيقة منتهية من داخلها، وهكذا تتخلف البلدان.

في كل عام هناك مشكلة بامتحانات الثانوية العامة، في مادة واثنتين أو أكثر، وكأن الأمر مقصود، وهذا العام جاءت المشكلة مبكرًا في الكيمياء، وهي المادة الثالثة التي أدى فيها طلبة القسم العلمي الامتحانات بعد اللغتين العربية والفرنسية، ولا يزال الثقيل قادمًا في الطريق، وقد يتعرض الطلبة لمآسٍ إضافية.

مضطربون نفسيًّا وحاقدون

مع هذا نتمنى ألا يكون واضعو اختبارات المواد المتبقية مصابين بالاضطراب والأحقاد أيضًا، ويبدو أن أحدًا لا يراجعهم قبل اعتماد الأسئلة وطبع أوراق الامتحان، وأنه لا رقابة عليهم، ولا سبر لأغوار شخصياتهم وما قد تحتويه من مشكلات شخصية، إذ قد يحارب بعضهم الطلاب بأسئلتهم وهى مثل سيوف مدمرة للأحلام ومبددة للجهود الخرافية في الدرس والتحصيل طوال عام كامل، بخلاف الأموال المدفوعة في الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.

لجان جامعية لمراجعة الامتحانات

لماذا لا تكون هناك لجان من أساتذة الجامعات تقوم كل واحدة وفق تخصصها بمراجعة أسئلة الامتحان الذي يقع في نطاقها لتبدي ملاحظاتها إذا لم يكن مناسبًا، أو فوق قدرة معظم الطلبة، أو كان فيه تعمُّد التصعيب؟ فهناك، في كل مجال ومكان، من يحترفون حرق دماء الناس.

أزمة التعليم تزداد تعقيدًا، وهي دون حل منذ عقود في انتظار الإصلاح الذي لا يُراد له أن يأتي لينقذ، ليس التعليم فقط، إنما كل شيء، في بلد يواجه اختبار الوجود.