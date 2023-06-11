وترجّل الجوادي “أبو التاريخ” في المنفى بعد اختياره كلمة الحق

ترجّل الفارس غريبًا في المنفى بعد أن اختار كلمة الحق، وبعد صراع طويل مع المرض تُوفي د. محمد الجوادي -رحمه عليه- فهدأ المكافح، واستراح المسافر بعد عناء سفر طويل، وتمت الرحلة، فقد ارتاح الفنان الطبيب المثقف، الفيلسوف، العاشق لتراب مصر، ولكن ستبقى سيرته زادًا لكل مَن أراد أن ينهل من نبع العزة والكرامة.

إنه د. محمد الجوادي، الطبيب، وأستاذ الجامعة، والمؤرخ المصري، الذي توفي أول أمس (الجمعة) ودُفن في مقبرة أبو هامور بالدوحة، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد أن غادر وطنه منذ 2013 عقب 30 من يونيو، وما بعدها في منفاه الاختياري بدولة قطر الشقيقة.

“أبو التاريخ”.. وجوائز عديدة

وقد صادقت د. الجوادي على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان يسعدني تعليقه أو إعجابه ببعض منشوراتي ليصبح صديقًا دون لقاء على أرض الواقع، وكان يكفيني معرفة أخباره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أو موقعه الذي عنونه “أبو التاريخ”.

وكان الجوادي يستغل إجادته التامة للغة العربية في كتابة منشورات مختزلة بها تفكير دون تصريح، ويكتفي بالتلميح، وعليك فك شفرة هذه المنشورات ورموزها، ولِمَ لا وهو أصغر مصري يحصل على تكريم رفيع المستوى، وأصغر مَن نال عضوية مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي المصري عام 2008، والمجمع المصري للثقافة العلمية عام 1978، واتحاد كتاب مصر عام 1979، كما أنه أصغر مَن حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2004، وجائزة الدولة التشجيعية عام 1983، وجائزة مجمع اللغة العربية عام 1978، ووسام العلوم والفنون عام 1985.

وأنا أرى أن د. الجوادي واحد من أفضل مَن كتبوا في التراجم في السنوات الأخيرة، وله جهود عظيمة في التعريف بكثير من العلماء والمفكرين، فدائمًا تجد في مقالاته المتنوعة ما لا تجده في أي كتاب آخر، فإذا أردت البحث عن ترجمة لعالم أو مفكر في طيّ النسيان ما عليك إلا أن تذهب إلى موقعه، أو مدونات الجزيرة؛ فتجد معلومات وافية ومهمة عن الشخصية.

الجوادي شخصية استثنائية

د. الجوادي أو “أبو التاريخ” له نحو 100 كتاب منشور في التاريخ والأدب والتراجم ومئات الدراسات والمقالات، ونال درجة الأستاذية في طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وعُرف بمواقفه السياسية المعارضة للنظام في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي قبل 10 سنوات.

ويصف جميع مَن يعرف د. الجوادي بأنه كان شخصًا جميل الحضور، ودودًا، دائم الابتسامة، ذا قدرة فائقة على الصداقة ونسج العلاقات، واسع العلم والمعرفة، خاصة في التاريخ والتراجم عن العلماء والمفكرين، وكان بالفعل شخصًا استثنائيًّا وموهوبًا، رثاه كل من عرفه، ومن سمع عنه؛ بل إن المختلفين معه فكريًّا ترحموا عليه، وأنزلوه منزلته، ولم يبخسوه حقه رغم اختلاف التوجهات.

“أبو التاريخ” نعاه الجميع، وضجّت مواقع التواصل بالترحم عليه من أشخاص عرفوه ولم يعرفهم، عرفوه من خلال كتبه ومقالاته، وتدويناته، وآرائه، ومواقفه السياسية التي دفع ثمنها غربةً بعيدًا عن وطنه، ومرضًا أصابه، تسبب له في آلام جسدية ونفسية، وبسبب هذا النفي الاضطراري الذي استمر 10 سنوات.

تاريخ الجوادي

محمد الجوادي عبد الوهاب الجوادي، الذي وُلد بمحافظة دمياط عام 1958، كان من نوادر تاريخ الجامعات المصرية، حيث تفوّق في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وكان عضوًا في اتحاد الطلاب بشكل دائم، فحصل على لقب الطالب المثالي لكلية العلوم أثناء تتبع إعداديات الطب لكلية العلوم، ومن ثَمّ حصل على اللقب ذاته خلال السنة الإعدادية للطب بجامعة القاهرة، وتم اختياره في وفد القيادات الطلابية المصرية لتمثيل جامعة القاهرة في ألمانيا الغربية.

وكان الجوادي من الأعضاء النشطين في الجمعية الدولية لطلاب الطب، ومن خلالها أُتيح له أن يتلقى تدريبًا عمليًّا للجراحة وجراحة القلب في مستشفى جامعة “آخن”، وكان -حينئذ- طالبًا، وعضوًا في نوادي العلوم، وواحدًا من الاثنين اللذين أسّسا نادي علوم جامعة القاهرة، وأسّس نادي جامعة الزقازيق للشباب والعلوم والبيئة “الزوكي”.

الجوادي ومناصب عديدة

تم اختيار الجوادي ليكون رئيسًا للشباب في وفد مصر في المؤتمر الدولي للشباب والنشاط العلمي الذي عُقد في تولوز بفرنسا عام 1985، وكان عضوًا مؤسّسًا في الجمعية المصرية للأطباء الشبان التي أسّس بها مركزًا للإعلام والنشر الطبي، وبعد ذلك انتُخب عضوًا في مجلس إدارة الجمعية، وأسّس المجلة البيئية لجامعة الزقازيق، ومن ثَمّ تولى رئاستها.

وشارك الجوادي في تأسيس المنظمة الأفريقية للشباب والبيئة لعام 1981، وكان ضمن الـ18 من البيئة ودارسيها على مستوى العالم الذين اختارهم مجلس بحوث البيئة البريطاني للمشاركة في صياغة تقرير عن مستقبل البيئة في الثمانينيات، وقد نُشر هذا التقرير في دار النشر الأمريكية “بلنيوم”.

ونشر سلسلة من كتب الطب المتخصصة باللغة العربية، وفي بداية الألفية الثالثة أصدر كتابين؛ هما “أمراض القلب الخلقية الصمامية”، و”أمراض القلب الخلقية.. الثقوب والتحويلات”، وتم اختياره عضوًا في لجنة الثقافة العلمية في المجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2000.

وقد عمل الجوادي أستاذًا لأمراض القلب والأوعية الدموية في كلية الطب جامعة الزقازيق، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعضو المجلس القومي المنتخب لحقوق الإنسان، ومسؤولًا عن ملف التعاون الألماني والأوربي في هذا المجلس.

وقد رحل د. الجوادي، ولكن القيم التي مرض ومات من أجلها باقية، واختار الحق حتى لو اغترب بسببه، فطوبَى للغرباء، وانطبقت عليه الآية الكريمة: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (النحل: 41).

رحم الله د. الجوادي، وأجزل له العطاء، وتقبّله من الصالحين؛ اللهم إنه مات غريبًا فاحشره مع الشهداء.