هل أطلق سنان أوغان رصاصة الرحمة على تحالف الأمة؟!

تساءلنا في مقال نُشر على موقع الجزيرة مباشر قبل الاستحقاق الانتخابي في تركيا عن مدى قدرة تحالف الأمة، على الصمود حتى انتهاء مراحل العملية الانتخابية المنتظرة، ويبدو أن ما توقعناه من احتمالية تفككه أصبح واقعا ملموسا، بعد أن فشلت أحزابه مجتمعة في تحقيق الأغلبية المطلوبة التي تؤهله للسيطرة على البرلمان، وإدارة عملية وضع التشريعات والقوانين الكفيلة بتحقيق رؤيته الخاصة، لتغيير النظام السياسي المعمول به في الدولة من رئاسي إلى برلماني وزاري.

وهو ما أدى إلى حدوث انشقاقات داخلية نتيجة لحجم التباينات الأيدولوجية الموجودة بينهم، والتي ازدادت حدتها مع انتهاج كل منهم خطاب انتخابي يتعارض في مضمونه مع رؤية الآخرين تجاه نفس القضايا، الأمر الذي تسبب في ظهور العديد من التصدعات والتشققات ببنائه.

حيث بدأت سلسلة لم تنقطع حتى الآن من الاستقالات التي يُقدِم عليها مؤسسي هذه الأحزاب، وأعضاء هيئاتها العليا، رفضا للممارسات العنصرية الفجة التي أصبحت علامة مميزة للحملة الانتخابية للتحالف، وتبني خطاب لا يحمل في مضمونه أية رؤية للمستقبل، أو آلية إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، إذ يقتصر الحديث فقط على سعيهم الدؤوب لإعادة اللاجئين، وكأنها المشكلة الوحيدة التي تواجهها تركيا .

كليجدار أوغلو ووعوده للأكراد وسعيه لاسترضاء الأتراك

ليزداد الأمر سوءً بدخول حزب الشعب الجمهوري بشكل منفرد في تحالف ثنائي مع حزب الشعوب الديمقراطي، الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربا انفصالية ضد الدولة، وبدء تسرب عددا من الوعود والتعهدات التي قطعها لهم كليجدار أوغلو حال فوزه بالرئاسة، طمعا في استقطاب قاعدتهم التصويتيه في الانتخابات، حيث كشف سري أوندر النائب عن الشعب الديمقراطي أن من جملة هذه التعهدات حصولهم على الحكم الذاتي، دون توضيح للمنطقة التي سيتم فيها تحقيق هذا الوعد.

وهو نفس ما سبق أن صرح به جنكيز شندر الكاتب الصحفي والبرلماني الكردي، إلا أنه حدد أن الحكم الذاتي الذي وعدهم به كليجدار أوغلو سيكون في الشمال السوري كانعكاس للحركة السياسية في سوريا، وتلبية لرغبة الكثير من الأكراد في تركيا الذين يشعرون أنهم جزء من هذه الحركة.

الكشف عن هذا التعهد من جانب كليجدار أوغلو، إلى جانب وعده بالأفراج عن جميع المعتقلين الأكراد، وعلى رأسهم صلاح الدين دميرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، وعبدالله أوجلان رئيس حزب العمال الكردستاني، أدى إلى حالة من الغضب المتفاقم من جانب القوميين الأتراك ضد حزب الشعب الجمهوري، الذي اتهموه بالخيانة بعد تعاونه مع قتلة أبناء الشعب التركي دون أدنى مراعاة لحق الشهداء ولدمائهم، وهو الاتفاق الذي دفع ثمنه فادحا حزب الجيد القومي، الذي خسر الكثير من قياداته وأعضائه.

وفي محاولة لاسترضائهم بدأ كليجدار أوغلو الحديث عن مكافحته للإرهاب، وإعلاء شأن القومية التركية كما كان عليه الحال أيام مصطفى كمال أتاتورك، بل وبدأ يرفع يده بعلامة الذئب الرمادي المعروفه لدى القوميين الأتراك.

هوس الفوز بالرئاسة مهما كانت التضحيات

لم يكتف كليجدار أوغلو بما سببته تصرفاته وتصريحاته المتناقضة من تمزيق لتحالف الأمة، وانهيار بنيانه من الأساس، بل أحجم عن بذل أي جهد في سبيل لم الشمل، والمحافظة على التحالف قائما، وإعادة النظر بموضوعية فيما يقدمه من وعود لناخبيه، وما يقوم به من تحالفات يرفضها شركائه.

وعوضا عن ذلك قرر المضي قدما في الطريق الذي اختاره، متجاهلا كافة التحذيرات التي صدرت حتى من داخل بعض قيادات حزبه، فالرجل أصبح مهووسا بضرورة تحقيق الفوز مهما كانت التضحيات التي يمكن أن يقدمها، ومهما خسر من حلفاء أو شركاء معه خلال هذه الرحلة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف سارع كليجدار أوغلو إلى عقد اتفاق ثنائي آخر مع حزب النصر المعروف بعنصريته، ورفضه المطلق وجود اللاجئين في تركيا، بل وقام بتبني خطاب عنصري أكثر حدة وعدائية ضد الوجود الأجنبي داخل تركيا، مستهدفا العرب والأفارقة عموما، واللاجئين السوريين على وجه الخصوص، رافعا شعار ” سيرحل السوريون… اتخذنا القرار” في دعايته للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وذلك في سبيل إرضاء أوميت أوزداغ رئيس حزب النصر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حدة العداء والاستنفار بين المواطنين على مختلف طبقاتهم الاجتماعية، وشجعهم على التعرض لكل من هو أجنبي، حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على الناس في الشوارع لمجرد الشك في كونهم من أصل سوري أو أفغاني، ولعل حادثة الاعتداء بالضرب على السائح الأسباني وزوجته لدليل على مدى عمق الأزمة، وتردي الوضع، الذي أصبح يهدد مستقبل تركيا السياحي.

سنان أوغان يطلق رصاصة الرحمة على تحالف الأمة

تحالف كليجدار أوغلو مع أوميت أوزداغ جاء ردا على قرار المرشح الرئاسي سنان أوغان، الذي أعلن عقب انتهاء الجولة الأولى للانتخابات، وحصوله على نسبة 5.2%، دعمه لمرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان في المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، طالبا ممن صوتوا له بالسير على خطاه، بعد أن فشل تحالف الأمة في إقناعه بدعم مرشحه، خصوصا وأن الرجل المعروف بتشدده العلماني القومي حمل في لقاءاته مع المتنافِسَين ثلاثة مبادئ، معلنا دعمه لمن يتبناهم، وهي: محاربة الإرهاب، وتعزيز مؤسسات الدولة واستحداث وزارة للأزمات، ووضع جدول زمني لعملية إعادة اللاجئين.

وهو القرار الذي جاء بمثابة رصاصة الرحمة التي اُطلقت على تحالف الأمة، خصوصا وأن ما طرحه أوغان من مبادئ يتنافى مع توجهات التحالف فيما يخص مسألة محاربة الأرهاب تحديدا، لان هذا يعني تلقائيا خسارته لأصوات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المتهم رسميا بدعم الإرهاب وعناصره.

الخطاب العنصري وإحراج حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم

تبني الخطاب العنصري من جانب كليجدار أوغلو، والترويج له، وضع رئيسي حزبي المستقبل أحمد داوود أوغلو، والديمقراطية والتقدم على باباجان في موقف حرج أمام العديد من مؤسسي الحزبين، خصوصا أولئك الذين ينحدرون من أصول سورية، إلى جانب قاعدتهم الانتخابية ذات التوجه الإسلامي، لتتوالى الاستقالات داخلهم، ويفقد كل منهم عددا لا يستهان به من الأعضاء، وفي هذا الإطار كتب توهان الماس أحد مؤسسي حزب الديمقراطية والتقدم معبرا عن رفضه لهذا التصعيد ضد اللاجئين في خطاب استقالته :” لست في حاجة إلى جنة تعد ملايين الأبرياء بإلقائهم في الجحيم….. أتمنى التوفيق لهؤلاء الذين يرون ألا غضاضة في سلك كافة السبل من أجل الفوز، لكن بعض الطرق ليست عادلة بالنسبة لي”.

غرق المركب وعمليات الاستعداد للرحيل

واستشعار لغرق مركب تحالف الأمة، بدأت عمليات الاستعداد للمرحلة اللاحقة لها تجري على قدم وساق بين الأحزاب المشاركة فيها، إذ أعلن على باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم عن استعداده التام للتفاوض مع تحالف الشعب، والتنسيق معهم من أجل إجراء تعديل على بعض مواد الدستور بما يخدم مصالح الدولة التركية، بعد أن اقتنص من الشعب الجمهوري 14 مقعدا برلمانيا بدخوله الانتخابات ضمن قوائمه.

بينما يعقد حزبا المستقبل والسعادة اجتماعات مكثفة بهدف التوصل إلى صيغة لعمل كتلة برلمانية إسلامية، بعد أن نجح المستقبل في الحصول على 14 مقعدا في البرلمان، والسعادة 10 مقاعد، حصلا عليها بعد أن خاضا الانتخابات البرلمانية على قوائم حزب الشعب الجمهوري أيضا.

أما حزب الجيد فقد دعت رئيسته ميرال أكشنار إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب هيئة عليا جديدة الشهر المقبل، سيكون من أولى مهامها إعادة النظر في تحالفات الحزب السياسية خلال المرحلة المقبلة.

في حين ينتظر أعضاء الشعب الجمهوري انتهاء المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية لتصفية حساباتهم مع رئيسهم الحالي، إذ يتصارع حاليا كل من أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، ومنصور يافاش رئيس بلدية أنقرة، وجنان كفتانجي رئيسة الحزب في إسطنبول على رئاسة الحزب بعد رحيل كمال كليجدار أوغلو.