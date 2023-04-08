تسييس الرياضة العربية.. الأهلي والهلال نموذجًا

منذ لقاء فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني كرويًّا، في الأول من هذا الشهر في دور المجموعات ببطولة رابطة الأبطال الأفريقية، ولم تتوقف السجالات والمشاحنات بين جماهير الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط، بل بين شعبي البلدين بشكل عام، والتي أخذت شكلًا يوحي بأن الأمر جد خطير، ولم يكن مجرد مباراة في كرة القدم، أو ممارسات جماهير لعبة رياضية، حتى وصل الأمر إلى شكاوى مصريين من مضايقات على الحدود بين البلدين، وشكاوى سودانيين يعملون داخل مصر.

بالتأكيد ليست المرة الأولى التي تتأزم فيها علاقات شعبين عربيين لهذا السبب المتعلق باللقاءات الرياضية، وكان النموذج الأبرز في الحالة المصرية، مع جماهير الجزائر عام 2009 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2010، التي بلغت ذروتها بدخول كتائب إلكترونية إسرائيلية على خط المواجهة بين جماهير الفريقين بهدف تغذية الفتنة، وهو الأمر الذي أتوقعه في حالة الأهلي والهلال الدائرة الآن ليس فقط على مواقع التواصل، وإنما على مستوى الإعلام الرسمي، حتى بلغ الأمر رفع مذكرات وشكاوى إلى الاتحادين الأفريقي والدولي.

توتر في السياسة

الحالة المصرية السودانية، نشهدها مكررة الآن أيضًا بين الشعبين الليبي والتونسي، في أعقاب لقاء منتخبي البلدين في مدينة بنغازي الليبية، قبل مباراة الأهلي والهلال بيوم واحد، وهي المباراة التي نزلت فيها الجماهير الليبية إلى أرضية الملعب، بعد الهزيمة صفر/1، أيضًا نشهد هذه الحالة طوال الوقت بين شعبي الجزائر والمغرب، التي تم تتويجها بانسحاب المغرب من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وغير ذلك من كثير، شهده عدد من العواصم والمدن العربية.

هكذا على الدوام كانت الرياضة -وبشكل خاص كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى- مسرحًا لكشف النقاب عن أوضاع سياسية متوترة ليس إلا، حتى وإن بدت الأوضاع على السطح غير ذلك لسبب أو لآخر، إلا أن هذه الأحداث في مجملها تؤكد الارتباط الوثيق بين السياسة والرياضة في عالمنا العربي تحديدًا من جهة، ومن جهة أخرى فهي تؤكد أن العلاقات بين الشعوب العربية خلال العقود الأخيرة لم تعد وطيدة، أو لم تعد وثيقة كما كانت في الماضي مع شعارات العروبة، ودعوات الاتحاد هنا والتضامن هناك، وإذاعة صوت العرب، وخطب جمال عبد الناصر، والقوى الناعمة للدراما، ورواج شعراء التحرر، وخطباء النزعة الثورية، وغير ذلك من كثير.

بين الحين والآخر تكشف مباريات كرة القدم المستور، وتكشف وسائل التواصل الاجتماعي مكنونات ما في الصدور، وتكشف وسائل الإعلام بشكل عام حقيقة ما خفي من أوضاع متردية، إلا أن الأمر حينما يتطور إلى شكاوى للمنظمات الدولية، رياضية كانت أو قانونية، أممية كانت أو حقوقية، فنحن أمام أزمة حقيقية، إن لم تكن كارثة، تؤكد بالدرجة الأولى أن ما تسمى جامعة الدول العربية، إن هي إلا سراب لم يعد لوجودها ما يبرره، ذلك أنها لا تستطيع مجرد القيام بدور في ما يتعلق بفض اشتباك رياضي، قد نراه بشكل يومي في اللقاءات الأوربية، إلا أنه يبدأ وينتهي هناك في حيز الملعب، كنتيجة طبيعية لعلاقات سياسية قوية، وشعبية واعية.

الأزمة بين فريقي الأهلي والهلال بدأت في مباراة الذهاب في العاصمة السودانية، باحتكاكات كان يمكن احتواؤها لو أن هناك إرادة، إلا أن الأمر ظل يتفاعل على مدى نحو شهر ونصف حتى مباراة الإياب بالعاصمة المصرية، دون أدنى تدخل من أي طرف، بل سعت إدارة نادي الهلال خلال تلك الفترة لنقل المباراة من مصر تمامًا بدلًا من أن تحاول الاعتذار عما حدث، بينما التزمت إدارة الأهلي الصمت، ولم تشكو حتى للاتحاد الأفريقي، على اعتبار أن المعتدي سوف يأتي بقدميه، ولكل حادث حديث.

فض الاشتباك

أعتقد أنه آن أوان فض الاشتباك بين الرياضة والسياسة في عالمنا العربي، آن أوان عدم إقحام الشعوب في أزمات الأنظمة، آن أوان وضع آلية لفض مثل هذه المنازعات فورًا، من خلال إدارة واحدة في جامعة الدول العربية، من بين مجموعة كبيرة من الإدارات التي لم يعد لوجودها أي مبرر سوى أنها تتقاضى رواتب باهظة من اشتراكات الدول الأعضاء، آن أوان اعتبار أن تمثيل أي من الأقطار العربية دوليًّا، هو تمثيل لجميع العرب، وربما كان الاعتزاز العربي بتنظيم قطر لمونديال العالم 2022 أكبر دليل، ناهيك عن تشجيع كل العرب للمنتخب المغربي.

الأمر الآخر، هو أن الهدف النهائي من اللقاءات الرياضية دوليًّا، هو التقارب بين الشعوب المتباعدة، وهو ما لا ينطبق على الشعوب العربية، ذلك أنها شعوب متقاربة بحكم عوامل كثيرة، من بينها وحدة اللغة والدين، والجغرافيا، والمصاهرة، إلى غير ذلك من كثير، مما يجعل الرياضة وغيرها بمثابة إضافة إلى حالة التواصل والحب القائمة بالفعل، والتي يجب أن تنتهي فعالياتها بالمصافحة كما بدأت تمامًا، وهو ما يجب أن تتبناه الاتحادات الرياضية في كل دولة على حدة، ثم الاتحادات الرياضية العربية، وهي كيانات قائمة بالفعل، إلا أنه يبدو أنها هي الأخرى تتأثر سلبًا بمجريات الأحداث السياسية المتردية.

أعتقد أنه من خلال الأحداث الأخيرة، وخاصة الحالة التي نحن بصددها -الأهلي والهلال- نصبح في حاجة إلى ميثاق شرف رياضي عربي، يمنع أيًّا من الأندية اللجوء إلى الاتحادات والمنظمات الدولية بالشكوى إلا بعد الحصول على إذن من الاتحاد العربي للعبة، حتى نضمن استنفاد وسائل وطرق التسوية عربيًّا قبل اللجوء إلى أي إجراء من أي نوع، مع قيام وسائل الإعلام بنشر ثقافة الفصل بين السياسة والرياضة، على قاعدة أن الشعوب العربية باقية، والأنظمة زائلة.