مسلسلات وبرامج رمضان واستغباء المشاهدين

يريد معظم صناع المسلسلات أن “يتسمر” الجمهور أمام مسلسلاتهم فاغري الأفواه مسلوبي العقول فاقدي الوعي متقبلين كل ما يلقونه في عقولهم وقلوبهم من تغييب للإدراك وتشويه للمشاعر وقلب للحقائق تماما؛ كما يقوم كثير من الممثلات بتغيير ملامحهن فيصبحن متشابهات، ومنهن من لا نعرفها إلا بصوتها لتكرار تغيير الملامح.

لا ننكر التجميل ونرفض “التزييف” والاستغباء الذي تفشى حتى أصبح من ينتقد مسلسلات “متهمًا” بأنه من اللجان المأجورة!! وحققنا ما لم يصل إليه أحد في العالم المتقدم والمتأخر الذي لم يتكون بعد ونستحق الدخول في موسوعة غينيس بلا منازع.

جنون عظمة وإرهاب

نتمنى ألا يصل الأمر إلى الاتهام بالخيانة العظمى والمطالبة بقطع الألسن التي تجرؤ على الانتقاد وربما الرؤوس، ولا نعرف هل وصل بالبعض “جنون العظمة” إلى هذا الحد؟ أم أنهم يمارسون نوعًا آخر من الاستغباء علينا “بإرهاب” من يفكر في رفض ما يقدمونه؟

الاستغباء هو التعامل مع الغير “وكأنهم” أغبياء، والكارثة فيمن يقبل الاستغباء بإرادته أنه يتحول لمدافع “شرس” مجانًا عمن يتفنون في استغبائه ويهون عليهم عقله ويستبيحون عمره؛ وكيف لا؟ فالوقت الذي يقضيه في متابعتهم جزء من عمره.

يتنافسون في معظم مسلسلات رمضان في السخف والاستغباء؛ وحدث ولا حرج عن السوقية والابتذال والحوار المسيء بين الزوجات والأزواج، حتى الأمومة طالها أذاهم فقاموا بتحويلها إلى عبء لا يحتمل، وطرحوا عيش بنت مع شاب تحت اسم “المساكنة” ولم تعترض البنت إلا لأنها لا تعرف ماذا ستقول “للبواب” أي حارس البيت وأنها لا تحب التبرير.

نوقن بأن المسلسلات لن تقوم بإصلاح المجتمع وهذا ليس دورها، والمطلوب الامتاع وتقديم التسلية وليس الصراخ والشتائم وبعضهم يردد النكت الشائعة والمنشورات المنتشرة على الفيسبوك ويقدمها في الحوار؛ وكأنه في ملاهي الثلاثينيات حيث يقول ممثلون القفشات ويرد بعضهم على بعض لإضحاك الزبائن “المخمورين”، ويفعلون ذلك مع المشاهدين الذين يمارسون عليهم الاستغباء مع فقر في الكتابة والتمثيل والإخراج وتعويض ذلك بالاستظراف والإيحاءات الجنسية الفجة وتعليم الكيد والانتقام وتشويه مؤسسة الزواج وتقديم مشاهد مستفزة لثراء فاحش يندر وجوده بالواقع.

من الاستغباء تقديم مسلسلات تاريخية تخالف التاريخ في الحقائق والملابس واللغة وحافلة بالأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة؛ ومن قال إن الإهمال ليس خطيئة، ويكفينا ما نراه من تزوير للتاريخ الذي عشناه بأنفسنا.

الجديد احتفال الممثلين بنجاحهم المزعوم والإساءة إلى من ينتقدهم ووصفهم بأنهم تافهون!! وشتم نقيب الممثلين بمصر المنتقدين وقوله: “لن نترك فننا العظيم!! لمن يشنون حملات “مسعورة” ويبحثون عن شهرة مزيفة!!”.

على علب السجائر بأنواعها نجد عبارة التدخين ضار جدا بالصحة وتحذيرات قوية من الأمراض التي يتسبب فيها والتي “تهون” مقابل الأخطار التي يتعرض لها من يلقي بنفسه فريسة سهلة لمعظم صانعي المسلسلات في رمضان وبعده، وفي رمضان أكثر حيث الكثافة العليا لنسبة المشاهدة.

أما برامج المقالب فتمثل الذروة في الاستغباء والمقالب موجهة ضد المشاهدين؛ حيث الخداع والاستغباء بالاتفاق مع الممثلين لتمثيل الصدمة والصراخ والانهيار والشتائم للحصول على الأموال ولزيادة الإعلانات ولا عزاء لمن “يرغب” في تصديقهم.

كما أعلن برنامج عن مسابقة عن الاسم الكامل لممثلة تشارك في تقديم البرنامج!!

ضحايا باختيارهم

تساهم برامج الفضائح في استغباء المشاهدين بالبحث عن كل من “يقبل” -من الجنسين- في تعرية حياته الخاصة، والحديث بجرأة تصل للوقاحة والرد على أسئلة متفق عليها، وقيام المذيع أو المذيعة بذكر تفاصيل يصعب معرفتها من غير صاحبها ليبدو “مندهشًا” وليثني على مهارة الإعداد في التوصل لأسراره.

وكأنه لم يخبرهم بها لإضافة التشويق والبهارات ولجذب المعلنين الذين يقوم معظمهم ببيع بضائع سيئة في استغباء آخر للمشاهدين الذين يحلمون بقضاء بعض الوقت أمام الشاشات مع أسرهم والتخلص من بعض الضغوط التي تنهك الجميع لأسباب مختلفة ويتوهمون أنهم سيرتاحون ويستمتعون فإذا بهم يقدمون أنفسهم باختيارهم “كضحايا” لمروجي الاستغباء ويستمعون إلى من يقدمون لهم نصائح “مختلة” في الزواج وتربية الأبناء وأحيانا نصائح دينية!! ولا نعرف كيف يمتلكون القدرة على توجيه النصائح ومن أين أتوا بهذا الكم من التعالي “والفوقية” على الجمهور؟ هل يقومون بالتمثيل أم يصدقون أنفسهم؟ أم تخدعهم المقدمات الغريبة والمتملقة لهم من المذيعين والمذيعات؟ وقديما قال رجل: أستطيع أن أصيب أي أحد بالجنون، فقيل: كيف؟ فرد: بالمبالغة في امتداحه.

نمتلك الريموت كنترول ووظيفته تغيير القنوات لاختيار ما يناسبنا، ولنتذكر قول الإمام علي كرم الله وجهه: “إذا وضعت أحدا فوق قدره فتوقع أن يضعك فوق قدرك”.

فلنضع هؤلاء في مكانهم ومكانتهم ونتذكر قول الممثل العالمي عمر الشريف: “لا يوجد ممثل جيد، يوجد كاتب جيد ومخرج جيد”، وهو من هو.

نقدر المواهب فقط إذا احترم صاحبها عقولنا ولم يختر المشاركة في الاستغباء بالإسفاف وإن تنكر في أثواب الضحك؛ فالكوميديا لا تقترب أبدا من الشتائم والصراخ.

نقدر فقط من يرفض تمثيل عمل ينتهك قيم المجتمع فيحرض على النيل منها وتشجيع الخيانات الزوجية وزنا المحارم وخيانة الأخت لأختها مع زوجها ولا يشوه العقول بمسلسلات الترويج للبلطجة وإظهارها كبطولة والتركيز على الشر والعلاقات غير السوية.

ولا يشارك في مسلسلات تتعمد الإساءة للطبقات الفقيرة وتصويرها وكأنها كتل بذاءات بعنصرية ويتجاهلون أن غالبيتهم يكافحون “بشرف” لمواجهة صعوبات الحياة، والكارثة أن هناك من يقلدهم وكأننا ندور في دوامة من تعمد نشر البذاءات في العالم العربي.

نتساءل أين الطبقة المتوسطة وهي الغالبية في كل المجتمعات؟ أين مشاكلها وعلاقاتها “السوية؟

من أمن العقوبة أساء الأدب قول صحيح؛ وكذلك من “ضمن” المشاهدة استهان بالجمهور وأحيانا تعمد الاستغباء.

الفن مسؤولية ووعي وإذا هبط العمل بالذوق ونشر الإسفاف فالفن منه بريء، بل هو أسوأ مثال للاسترزاق “الرخيص”.