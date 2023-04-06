الصادرات المصرية تحقق رقمًا غير مسبوق تاريخيًا.. وهذه هي الأسباب!

بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضي 51.6 مليار دولار، بنمو 18% عن العام الأسبق لتحقق رقما غير مسبوق تاريخيًا، إلا أن هذا الرقم ما زال يمثل أقل من 55% من قيمة الواردات السلعية بالعام الماضي، ليصل العجز بالميزان التجاري 42.8 مليار دولار، وهو العجز المستمر طوال الخمسين عاما الماضية بلا انقطاع، ولا يوجد أمل في انتهائه بالسنوات المقبلة.

وزادت قيمة الصادرات 8 مليارات دولار عن عام 2021، حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي، وهو ما تحقق من خلال زيادة قيمة أربع سلع رئيسية، أبرزها الغاز الطبيعي الذي زادت قيمة صادراته بنحو 6.138 مليارات دولار، والأسمدة التي زادت بقيمة 1.115 مليار دولار، وزيادة الملابس الجاهزة 486.5 مليون دولار، وارتفاع صادرات الفواكه الطازجة 464 مليون دولار، لتصل الزيادة بالسلع الأربعة إلى 8.204 مليارات دولار.

واستفادت الصادرات المصرية من ارتفاع الأسعار العالمية بالعام الماضي إذ زاد سعر الغاز الطبيعي بأوربا بنسبة 150%، والأسمدة 63% وخام برنت 42% للبرميل والقطن 28%، مما يعني أن الزيادة بصادرات تلك السلع لم تكن بسبب الكميات ولكن بسبب ارتفاع الأسعار.

ويشير ارتفاع قيمة صادرات أربع سلع بنحو 8.2 مليارات دولار بالعام الماضي، إلى أن باقي الزيادة في قيمة صادرات السلع الأخرى كانت محدودة، وعلى الجانب الآخر فقد تراجعت قيمة صادرات العديد من السلع، أبرزها السكر المكرر بتراجع 99% والمولاس 98 % والبرتقال الطازج 61%، والمنتجات الحديدية المسطحة 52% والرخام 26% والمشتقات البترولية 18% والسجاد والكليم بتراجع 16%.

الغاز يستحوذ على 19% من الصادرات

وشمل الانخفاض قيمة صادرات كل من البلاط والأدوات الصحية الخزفية والرمال والنفط الخام، والورق الصحي والخضروات البقولية ومنتجات الألبان والأدوية، والأثاث والعجائن الغذائية والمصنوعات البلاستيكية.

كما يشير تركز زيادة قيمة الصادرات في أربع سلع فقط، إلى ظاهرة التركز التي تحيط بالصادرات المصرية من أكثر من ناحية، فهناك تركز في السلع التصديرية إذ استحوذ الغاز الطبيعي وحده على نسبة 19% من إجمالي الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار، يليه الأسمدة بنسبة 6.5 % بقيمة 3.3 مليارات دولار، وبإضافة البترول الخام والمشتقات والملابس الجاهزة، تستحوذ تلك السلع الخمسة على 42 % من إجمالي الصادرات.

وبإضافة خمسة سلع أخري هي: الفواكه والبلاستيك والعجائن والمحضرات الغذائية والقضبان الحديدية والسجاد، يصل نصيب السلع العشرة 53% من إجمالي الصادرات، وتتكرر ظاهرة التركز في الدول التي اتجهت إليها الصادرات المصرية، إذ استحوذت الدول الخمسة الأولى على نسبة 31% من إجمالي الصادرات، وهي: تركيا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية والولايات المتحدة.

وبإضافة خمس دول أخري للقائمة وهي: هولندا وكوريا الجنوبية والإمارات والهند والصين، يصل نصيب الدول العشر الأوائل 50% من إجمالي الصادرات، كما يصل نصيب الدول الخمسة عشر الأولى بإضافة فرنسا واليونان وإنجلترا وليبيا وكندا 64% من الإجمالي، كما يصل نصيب الدول العشرين الأولى 72% من الإجمالي.

تراجع الصادرات للولايات المتحدة والبحرين

ورغم الزيادة التي لحقت بالرقم الكلي للصادرات، فقد تراجعت قيمة الصادرات إلى العديد من الدول وبنسب كبيرة بالمقارنة بعام 2021، بلغت 85% للبحرين و80% لتايوان و74% لأوكرانيا، و73% لأستراليا و54% لسنغافورة و53% لليابان و39% للصومال والتشيك، وشمل التراجع نيوزيلندا والبرازيل والأرجنتين والمجر، والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وكينيا والهند واليمن.

وتسبب تدني قيمة الصادرات لبعض الدول بالمقارنة لكبر قيمة الواردات منها في تدني نسبة تغطية الصادرات للواردات معها، والتي بلغت أقل من 3% مع نيوزيلندا، ببلوغ قيمة الصادرات إليها أقل من 7 ملايين دولار، بالمقارنة لواردات منها بلغت 264 مليون دولار، وكانت نفس نسبة التغطية مع أوكرانيا..

و7% مع فنلندا و7.5% مع أستراليا وأقل من 8% مع تايوان و11% مع البرازيل، وأقل من 13% مع الصين ببلوغ الصادرات إليها 1.845 مليار دولار مقابل واردات منها بقيمة 16.2 مليار دولار، وبلغت النسبة 13% مع الكويت و14% مع البحرين وروسيا، و17% مع إسرائيل بصادرات بلغت 197 مليون دولار، مقابل واردات منها بلغت 1.172 مليار دولار معظمها غاز طبيعي.

ولم تكن زيادة الصادرات هي الطابع السائد خلال شهور العام الماضي، إذ تراجعت قيمة الواردات خلال خمسة أشهر بالمقارنة لقيمة الصادرات بنفس الشهور من عام 2021، وهو ما يرجع لمشكلة تقييد الواردات التي أثرت على انتظام إمداد الشركات بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج..

إذ تمثل المكونات المستوردة أكثر من 60% الصناعة المصرية، ولا يقتصر الأمر فقط على الصناعة بل يمتد للسلع الزراعية، فإذا كانت صادرات البطاطس قد بلغت 377 مليون دولار بالعام الماضي، فقد بلغت قيمة واردات تقاوي البطاطس بنفس العام 123 مليون دولار..

والخطير في الأمر أن ظاهرة نقص الصادرات بالمقارنة للشهور المقابلة، وهي شهر يونيو/حزيران وأغسطس/آب قد استمرت خلال شهور الربع الأخير من العام الماضي، بل وامتدت إلى الشهر الأول من العام الحالي، وبما يشير إلى استمرار مشكلة عجز البنوك عن تمويل السلع المكدسة بالموانئ، إذ بلغ العجز بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفي حتى فبراير/شباط الماضي 23 مليار دولار، منها 9.2 مليارات دولار بالبنك المركزي و13.8 مليار دولار بباقي البنوك..

مما أثر سلبيا على قيمة الصادرات بالإضافة لانخفاض كميات تصدير الغاز الطبيعي بالأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوربا، من متوسط 70 دولارا للمليون وحدة حراية بريطانية بشهر أغسطس/آب الماضي إلى 36 دولارا بالشهر الأخير من العام، ليستمر التراجع خلال شهور العام الحالي إلى 13.8 دولارا بشهر مارس/آذار الماضي، حيث تتجه معظم صادرات الغاز المُسال المصري لأوربا.