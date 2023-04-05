الدراما السورية في رمضان

الواقع السياسي وسياسة الدراما

لأول مرة منذ بداية الثورة السورية ينتقل التوتر والصراع بين المؤيدين لحكم الأسد والمعارضين من أرض الواقع إلى الدراما من خلال مسلسل واحد أنجزته المعارضة السورية بعنوان “ابتسم أيها الجنرال” مقابل مسلسلات عدة دأب النظام السوري على عرضها لتكريس سياسته على أرض الواقع.

التغيير الذي حدث المشاركة اللبنانية في الأعمال السورية والتصوير في لبنان، فالأعمال المشتركة ليست جديدة في الدراما، ولكن الملاحظ تكثيفها وكثرتها وتناولها القضية السورية من وجهة نظر النظام السوري.

ابتسم أيها الجنرال:

مسلسل ابتسم أيها الجنرال الذي يعرض على قناة تلفزيون سوريا، وقد بدأت القناة الدعاية له قبل رمضان بطريقة استقطبت السوريين مؤيدين ومعارضين لمشاهدته، فأبناء الثورة والمعارضين لحكم الأسد حمّلوا المسلسل أمانيهم بدراما قوية تواجه سردية النظام وتدحضها وتتفوق عليها، والمؤيدون تابعوا المسلسل متحفزين لتمزيق رؤاه والرد على أفكاره وطروحاته بما يتناسب والوحشية في الهجوم الواقعي سياسيًا وعسكريًا على السوريين المطالبين بالحرية.

المسلسل كتبه “سامر رضوان” وقد عُرف بمسلسلاته الناقدة للفساد في سوريا الذي تطوّر لنقد هادئ وخجول للنظام السوري من دون المساس برأس النظام و”قائده المُفدّى”، والكاتب حاز شهرة وقبولًا لدى السوريين منذ مسلسله “الولادة من الخاصرة”، وعلّق عليه الكثيرون آمالًا غير قابلة للتحقيق، أمّا وقد كتب “ابتسم أيها الجنرال” بطريقة غير واضحة، مُعلنًا في بداية المسلسل أنّ الشخصيات من وحي الخيال وأيّ تشابه مع الواقع هو محض صدفة! فقد تحفز الكثيرون لنقد المسلسل وتتبع نقاط ضعفه سواء في التمثيل، أو الإخراج، أو الحكاية ومطابقتها للواقع، وحتّى الإضاءة القاتمة التي لا تظهر ملامح الممثلين غالبًا، ومنذ الحلقة الأولى انهمرت المنشورات في مواقع التواصل وقد سنّ أصحابها أسنانهم لتمزيق المسلسل وأصحابه، فعدّه بعضهم فاشلًا وليس على مستوى التوقعات من الجوانب كلها.

مع هذا أصرّ السوريون معارضون ومؤيدون على البحث والمقارنة بين كل شخصية في المسلسل وما يماثلها في الواقع، وقد نشرت “منال الأسد” زوجة ماهر الأسد شقيق الرئيس على صفحتها منشورًا تهجمت به على “مكسيم خليل” الممثل الذي قام بدور الجنرال، وتوعدت الباقين بسوء المصير الذي ينتظرهم حين يعودون مرغمين إلى حضن الوطن، مما أخرج المسلسل من الدراما السياسية إلى الواقع السياسي السوري.

القوة الناعمة

لم نصل بعد إلى مرحلة إدراك مدى تأثير تلك القوة التي تمتلكها الدراما في تجييش الناس وحرفهم عن جادة التفكير السليم والمنطق في قبول الأحداث المعروضة وكأنها واقع لا يقبل نقاشًا ولا جدلًا، وفي سبيل ذلك تصرف ملايين الدولارات، فمسلسل “الزند” مثلًا وصلت كلفة إنتاجه إلى 13 مليون دولار! لم يتوان منتجو المسلسل بالإنفاق عليه، لأنّ الهدف المرجو من طروحات المسلسل تستحق.

الزند عاصي

يحمل بطل المسلسل الذي يقوم بتجسيد دوره “تيم حسن” الممثل الذي جسّد سابقًا شخصية الملك فاروق في مسلسل مصري، فيحمل اسم عاصي (النهر الوحيد الذي يسير عكس الأنهار جميعًا)، ليحمل الاسم دلالة العصيان والثورة، والشخصية مأخوذة عن قصة حقيقية جرت بدايات القرن العشرين حيث أعدم بطلها في ساحة الشيخ ضاهر في اللاذقية، وقد اعتمد الممثل اللهجة العلوية لتحديد انتماء الشخصية إلى الطائفة، وتصوير هذه الشخصية على أنها متفردة بمعرفتها وثقافتها على الرغم من بساطة الشخصية وشعبيتها وجد لها القائمون على المسلسل مخرجًا لتبدو شخصية مثقفة تتكئ على أقوال للفيلسوف الألماني “نيتشه”، وتبدو الشخصيات خارج الزمن والبيئة، شخصيات حرة لا ترضى بالظلم، لكن ليس الظلم الذي أنتجته هذه السلطة القائمة الآن، بل ظلم الباشوات والإقطاع وزمن البطل الواحد الفرد الذي يحقق العدالة بقوة ذراعه.

المسلسل يظهر مدى اهتمام صُنّاع الدراما السورية بالدفاع عن المظلومين وخاصة هؤلاء الذين عاشوا قبل عهد البعث ودولة الأسد، ينبشون التاريخ ليدافعوا عنهم ويعيدونهم إلى الحياة، والهدف واضح من البطولة الفردية.

النار بالنار

بينما أخذ أصحاب مسلسل “النار بالنار” زاوية أخرى وهي وجود السوريين في لبنان من خلال نموذج مرابي سوري لبناني يقوم بدوره الممثل “عابد فهد”، وهو نموذج للفتوة-البلطجي الذي يجمع المال بغض النظر عن الطريقة، ويفرض الإتاوات على سكان الحي الذي يقيم فيه، ويقع في حب شابة سورية لاجئة أجبرتها الظروف على اللجوء إلى لبنان والعمل بائعة خبز!

يتطرق المسلسل للعنصرية القائمة ضدّ السوريين في لبنان، كما أشار إلى فترة الوجود السوري العسكري في لبنان في عهد حافظ الأسد، وهذا ما يدعو المشاهد للاعتقاد أن المسلسل يهدف لنقد تلك الأوضاع وتعريتها، وتحقيق مثل هذا الهدف يشبه ما حققه في زمن ماض مسرح دريد لحام التنفيسي الذي جعل السوريين يعتقدون أنّ القائمين عليه يقفون في وجه النظام ويحاربونه من الداخل بالنيابة عنهم فكانوا صوتهم الحر، لكن من الواضح أنّ صُنّاع الدراما يدركون بشكل كبير ما يفعلونه، فهم يمسكون بأيديهم “شعرة معاوية” التي لا تنقطع، فهم لا يهاجمون النظام ويعرونه بوضوح ولا يقفون ضده، بل على العكس يميلون لتكريس سرديته والدفاع عنه من حيث يوحون بوقوفهم ضده!

الخلاصة من صراع الدراما السورية الرمضانية لهذا العام لخّصها “دريد الأسد” بمنشور على صفحته قال فيه: “رمضان الجاية رح نحضر مسلسل من بطولة أفراد وضباط الجيش العربي السوري عنوانو: من يبتسم أخيرًا يبتسم كثيرًا” مؤكدًا خروج الدراما السياسية من الشاشة إلى الواقع بتهديد صريح بدمار جديد قادم.